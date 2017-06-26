Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Гид по летним диетам
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Делом о «липовой» золотой медали занялись следователи
Опрос показал число украинцев, считающих Крым российским
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит в купальнике (фото)
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
ВКС РФ добили боевиков, выживших после удара «Калибров» - СМИ
Эксперты Британии о том как санкции повлияли на РФ
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
10Умер Гельмут Коль
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
16:58 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградская область по уровню зарплат занимает в СЗФО четвертое место с конца

Калининградская область по уровню среднемесячной номинальной начисленной зарплаты занимает в Северо-Западном Федеральном округе четвертое место с конца. Соответствующие данные представлены на сайте Росстата.

Источник: Новый Калининград

По данным официальной статистики, в апреле 2017 года средняя зарплата в регионе составляла 31210 рублей при среднем уровне зарплаты в СЗФО в размере 43841 руб., по России — 39839 руб.

Ниже, чем в Калининградской области, на Северо-Западе зарплаты лишь в Вологодской области — 29647, Новгородской области — 27903 руб. и Псковской области — 22747 руб. в апреле 2017 года средняя зарплата в регионе составляла 31210 рублей при среднем уровне зарплаты в СЗФО в размере 43841 руб., в Ленинградской области — 38199, в апреле 2017 года средняя зарплата в регионе составляла 31210 рублей при среднем уровне зарплаты в СЗФО в размере 43841 руб., Республике Коми — 45568, Мурманской области — 51789, в Санкт-Петербурге — 53261.

Отметим, что в большинстве регионов Южного и Центрального федерального округов уровень средних зарплат ниже, чем в СЗФО. К примеру, в Ивановской области — 22066 руб, в апреле 2017 года средняя зарплата в регионе составляла 31210 рублей при среднем уровне зарплаты в СЗФО в размере 43841 руб., в Калужской — 32690 руб.

Напомним, тариф за отопление в Калининградской области оказался выше, чем в Коми, Карелии и Санкт-Петербурге. С 1 июля тарифы на коммунальные услуги, в том числе отопление, повышаются вновь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Янтарь, море, заграница: ВЦИОМ провел опрос жителей Калининградской области
Макрон предложил провести новую встречу «нормандской четверки»
Акинфеев стал лучшим вратарем КК-2017 по проценту сэйвов
Россия завершит производство российско-украинского Ан-148
В администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
В Белоруссии задумались о закупке «Искандеров» и С-400
Песков прокомментировал возможную блокировку Telegram
«Авада Кедавра, Гарри Поттер»: как Роулинг убивает волшебный мир
Спорт
Сборная старалась и провалилась Слухи о склоках между игроками и главным тренером и жалость к команде — итоги ее выступления
Авто
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист 1 миллион 548 тысяч 289 рублей — это самая дорогая Lada, которую когда-либо тестировал «Авто Mail.Ru»! И её можно заправлять двумя видами топлива
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
В Петербурге подорожают коммунальные услуги
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Молодая возлюбленная Эдгарда Запашного ждет ребенка Известный дрессировщик станет многодетным отцом.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь