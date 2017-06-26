Калининградская область по уровню зарплат занимает в СЗФО четвертое место с конца

По данным официальной статистики, в апреле 2017 года средняя зарплата в регионе составляла 31210 рублей при среднем уровне зарплаты в СЗФО в размере 43841 руб., по России — 39839 руб.

Ниже, чем в Калининградской области, на Северо-Западе зарплаты лишь в Вологодской области — 29647, Новгородской области — 27903 руб. и Псковской области — 22747 руб. в апреле 2017 года средняя зарплата в регионе составляла 31210 рублей при среднем уровне зарплаты в СЗФО в размере 43841 руб., в Ленинградской области — 38199, в апреле 2017 года средняя зарплата в регионе составляла 31210 рублей при среднем уровне зарплаты в СЗФО в размере 43841 руб., Республике Коми — 45568, Мурманской области — 51789, в Санкт-Петербурге — 53261.

Отметим, что в большинстве регионов Южного и Центрального федерального округов уровень средних зарплат ниже, чем в СЗФО. К примеру, в Ивановской области — 22066 руб, в апреле 2017 года средняя зарплата в регионе составляла 31210 рублей при среднем уровне зарплаты в СЗФО в размере 43841 руб., в Калужской — 32690 руб.