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14:57 (мск), источник: Ежедневник.by

Упростить ведение бизнеса планируется в течение месяца

Декреты и указы по упрощению условий ведения бизнеса могут подписать до конца июля. Такое прогноз сделал первый вице-премьер Василий Матюшевский, выступая в понедельник на совместном заседании палат Национального собрания.

Источник: Ежедневник.by

«Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время пройдет обсуждение проекта декрета главы государства, который наработала рабочая группа под председательством Натальи Кочановой. В это же время будут приняты дополнения — рассчитываем, что буквально в течение месяца», — цитирует Матюшевского БЕЛТА.

Напомним, в пятницу Лукашенко провел совещание Администрации президента, на котором выразил желание не тянуть с «раскрепощением бизнеса», а достаточно оперативно рассмотреть проекты декрета и указов.

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