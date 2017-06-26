Упростить ведение бизнеса планируется в течение месяца

«Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время пройдет обсуждение проекта декрета главы государства, который наработала рабочая группа под председательством Натальи Кочановой. В это же время будут приняты дополнения — рассчитываем, что буквально в течение месяца», — цитирует Матюшевского БЕЛТА.

Напомним, в пятницу Лукашенко провел совещание Администрации президента, на котором выразил желание не тянуть с «раскрепощением бизнеса», а достаточно оперативно рассмотреть проекты декрета и указов.