Живущие в бараках малоимущие семьи могут получить достойное жилье
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Стоимость арендного жилья для
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Стоимость арендного жилья для
Как рассказал в интервью программе «Без галстуков» Министерства по инвестициям и развитию РК председатель Комитета по делам строительства и
«За 15 лет мы должны обеспечить 1,5 млн жилищ. Новая программа охватывает все плюсы и аспекты предыдущих программ. Первая задача — для всех слоев населения обеспечить доступность жилья. Есть пять направлений. Первое — аренда без выкупа и приватизации. Для
«А тем, кто имеет возможность платить, это уже другая категория, можно предоставлять кредитное жилье через систему Жилстройсбережений под 4−5% жилищного займа. Это врачи, учителя, госслужащие, военнослужащие — кто имеет стабильный доход. 140 тыс. тенге за 1 квадратный метр в регионах и 180 тыс. тенге — в четырех городах: Алматы, Астана, Актау, Атырау», — добавил Мархабат Жайымбетов.
По его словам, условия по этому направлению не сложные. «В первую очередь, должен быть 30%-ный первоначальный взнос и прописка (для вкладчиков ЖССБК — 2 года, для очередников — 3 года). За последние пять лет у них не должно быть в собственности жилье. Других условий нет», — отметил он.
Третье направление программы — это ипотека, к которой могут прибегнуть не желающие участвовать в системе жилстройсбережений.
«Мы поставили условия для банков второго уровня (БВУ). Банк должен кредитовать ипотечников под базовую ставку Нацбанка и плюс 5% — это примерно 16−17%. До 7% государство субсидирует ипотечника. В Алматы и Астане ипотечник может получить до 20 млн тенге, в регионах — до 15 млн. Сейчас уже 6−7 банков изъявили желание. Образовался пул порядка 30 млрд тенге», — пояснил Мархабат Жайымбетов.
Еще одно направление программы — выдача кредитов застройщикам. «Но есть фиксированные цены — 260 тыс. тенге за 1 квадратный метр в Алматы и Астане, 220 тыс. тенге — в других регионах. Они должны построить и предложить вкладчикам ЖССБК по этим ценам. Если они не будут покупать, то можно на рынке реализовывать. Им тоже выдаются кредиты БВУ по 17%, 7% — субсидируется государством. Тоже 3−4 банка сейчас изъявили желание. Уже начали субсидировать таких застройщиков», — сообщил председатель комитета.
Пятое, основное, направление — индивидуальное жилищное строительство. Планируется, что в Казахстане будут выдавать ежегодно 40 тыс. земельных участков. В течение 15 лет будет выдано 600 тыс. земельных участков.
«Государство подводит электричество и воду. Кто в очереди стоит на 10 соток, все получают землю и самостоятельно строят свой дом. В областных центрах будут строиться в плотном режиме, как коттеджные городки, чтобы сохранить архитектурный облик. Они будут одного типа. Сейчас нами разработаны шесть типовых проектов, одноэтажных и двухэтажных, в современном стиле. Чтобы наши областные центры, скажем так, не превращали в аулы», — рассказал Мархабат Жайымбетов.