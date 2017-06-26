Живущие в бараках малоимущие семьи могут получить достойное жилье

Как рассказал в интервью программе «Без галстуков» Министерства по инвестициям и развитию РК председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства этого министерства Мархабат Жайымбетов, разработанная по поручению Главы государства программа «Нұрлы жер» дает беспрецедентные цены аренды за двухкомнатную квартиру.

«За 15 лет мы должны обеспечить 1,5 млн жилищ. Новая программа охватывает все плюсы и аспекты предыдущих программ. Первая задача — для всех слоев населения обеспечить доступность жилья. Есть пять направлений. Первое — аренда без выкупа и приватизации. Для социально-уязвимых слоев населения, инвалидов первой группы, детей-сирот — кто не имеет возможности платить. Квадратный метр стоит 100 тенге. Аренда двухкомнатной квартиры в 50 квадратных метров без выкупа будет стоить 5 тыс. тенге в месяц», — отметил он в интервью официальному представителю министерства Мурату Жуманбаю.

«А тем, кто имеет возможность платить, это уже другая категория, можно предоставлять кредитное жилье через систему Жилстройсбережений под 4−5% жилищного займа. Это врачи, учителя, госслужащие, военнослужащие — кто имеет стабильный доход. 140 тыс. тенге за 1 квадратный метр в регионах и 180 тыс. тенге — в четырех городах: Алматы, Астана, Актау, Атырау», — добавил Мархабат Жайымбетов.

По его словам, условия по этому направлению не сложные. «В первую очередь, должен быть 30%-ный первоначальный взнос и прописка (для вкладчиков ЖССБК — 2 года, для очередников — 3 года). За последние пять лет у них не должно быть в собственности жилье. Других условий нет», — отметил он.

Третье направление программы — это ипотека, к которой могут прибегнуть не желающие участвовать в системе жилстройсбережений.

«Мы поставили условия для банков второго уровня (БВУ). Банк должен кредитовать ипотечников под базовую ставку Нацбанка и плюс 5% — это примерно 16−17%. До 7% государство субсидирует ипотечника. В Алматы и Астане ипотечник может получить до 20 млн тенге, в регионах — до 15 млн. Сейчас уже 6−7 банков изъявили желание. Образовался пул порядка 30 млрд тенге», — пояснил Мархабат Жайымбетов.

Еще одно направление программы — выдача кредитов застройщикам. «Но есть фиксированные цены — 260 тыс. тенге за 1 квадратный метр в Алматы и Астане, 220 тыс. тенге — в других регионах. Они должны построить и предложить вкладчикам ЖССБК по этим ценам. Если они не будут покупать, то можно на рынке реализовывать. Им тоже выдаются кредиты БВУ по 17%, 7% — субсидируется государством. Тоже 3−4 банка сейчас изъявили желание. Уже начали субсидировать таких застройщиков», — сообщил председатель комитета.

Пятое, основное, направление — индивидуальное жилищное строительство. Планируется, что в Казахстане будут выдавать ежегодно 40 тыс. земельных участков. В течение 15 лет будет выдано 600 тыс. земельных участков.

«Государство подводит электричество и воду. Кто в очереди стоит на 10 соток, все получают землю и самостоятельно строят свой дом. В областных центрах будут строиться в плотном режиме, как коттеджные городки, чтобы сохранить архитектурный облик. Они будут одного типа. Сейчас нами разработаны шесть типовых проектов, одноэтажных и двухэтажных, в современном стиле. Чтобы наши областные центры, скажем так, не превращали в аулы», — рассказал Мархабат Жайымбетов.