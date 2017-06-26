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15:55 (мск), источник: Om1.ru

Депутат Горсовета попросил прокуратуру разобраться с «Омскими кабельными сетями»

Алексей Сокин уличил компанию в незаконном использовании опорных сетей.

Эффект разорвавшейся бомбы произвело сегодня, 26 июня, сенсационное заявление вице-спикера Горсовета Омска Алексея Сокина на комитете по муниципальной собственности и экономическому развитию.

Парламентарий попросил прокуратуру и контрольно-счетную палату Омска проверить «Омские кабельные сети». Он обвинил компанию в кумовстве с тогдашним мэром Виктором Шрейдером и структурами УМВД и незаконном использовании световых опор «Омскэлектро».

Алексей Сокин, вице-спикер Горсовета Омска:

 — С 2007 по 2011 годы омские кабельные сети нарушали закон и безвозмездно пользовались опорами наружного освещения. Все это при поддержке УМВД и мэрии. Милиционеры становились владельцами земель по актам выборки. Пусть прокуратура и КСП проверит «Омские кабельные сети».

Такой беспредел, по словам Сокина, творился, пока у руля «Омскэлектро» не встал Манвел Мажонц.

В свою очередь, директор департамента имущественных отношений Омска Евгений Асташов, что ОКС платит двум предприятиям, «Омскэлектро» и МУП «Электрический транспорт».

 — В 2016 году «Омские кабельные сети» заплатили арендную плату в 6 миллионов, за 2017 год — больше 4 миллионов рублей. А компании «Электрический транспорт в 2016 году отдали 10 миллионов, за 2017 год — 4 миллионов 300 тысяч рублей аренды, — возразил Асташов.

Однако Алексей Сокин заявил, что 20 процентов опор ОКС арендует законно, остальные 80 процентов — незаконно. На что глава «Омскэлектро» Манвел Мажонц отметил, что компания арендует 1980 опор, но они оформлены. Всего у нас в городе 6 тысяч опор освещения. В то время как исполнительный директор ОКС Олег Афанасьев слегка ошалел от такой критики.

 — Мы используем опоры осветительные и контактной сети. На текущий момент у нас в аренде 3720 опор — часть «Омскэлектро», часть — «Горэлектротранса». Мы платим больше 20 миллионов рублей. Никаких других сетей мы не используем, — оправдывался Афанасьев.

Глава комитета Николай Чираков призвал Сокина не раздувать скандал. Однако Алексей Сокин выложил новую порцию компромата, как сотрудник «Омских кабельных сетей» избил старушку.

В итоге члены комитета решили все-таки не спорить. Тогда как Алексей Сокин уединился тет-а-тет с Олегом Афанасьевым.

Отметим, что за «наездом» на ОКС, по некоторым данным, стоит политический подтекст. Дело в том, что на праймериз «Единой России» победили аж четыре члена организации «Оплот», связываемые с «Омскими кабельными сетями» и элитной группой экс-главы УМВД по Омской области Виктора Камерцеля.

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