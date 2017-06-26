Мэрия Омска надеется выручить 200 миллионов от продажи ПАТП-1 и троллейбусного депо

Сегодня, 26 июня на комитете по муниципальной собственности и экономическому развитию в Горсовете Омска директор департамента имущественных отношений Евгений Асташов вновь представил программу приватизации на 2017, плановые 2018−2019 годы.

Идею продать 25 объектов недвижимости неоднократно не одобряли депутаты Горсовета, и глава ведомства предпринял еще одну отчаянную попытку.

— Проектом приватизации предлагается приватизировать 23 объекта, 18 из них не вошли в программу приватизации на 2016 год, — подчеркнул Асташов.

В свою очередь, директор департамента транспорта Алексей Мартыненко продемонстрировал депутатам слайды с пустующими и заброшенными помещениями ПАТП-1 на улице 10 лет Октября и троллейбусного депо на Ватутина.

Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта Омска:

— На ПАТП-1 был пожар, пострадали опоры и перекрытия, система отопления в размороженном состоянии. Порядка 14 миллионов рублей мы тратим на содержание этих объектов. Доходы в прошлом году составили 9 миллионов. То есть минус 5 миллионов. За пять месяцев этого года 9,7 миллионов мы уже потратили, а заработали 5,3 миллионов. Почему убытки растут, потому что в этом году изменилось законодательство, мы не имеем права сдавать площади ПАТП в аренду, это полномочия департамента имущества. На восстановление троллейбусного депо нужно 23 миллионов.

По словам директора дептранспорта, от продажи этих помещений мэрия Омска выручит 200 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на компенсацию недополученных доходов на проезд в транспорте и обновление подвижного состава, тем более что в бюджете средств на это нет.

Тогда как Андрей Ефимов потребовал экскурсию на муниципальные предприятия, чтобы лично убедиться в убыточности площадей. А Игорь Погребняк выразил сомнение, что доходы от приватизации мэрия точно потратит по назначению.

Между тем глава фракции «Единая Россия» в Горсовете Николай Чираков убеждал коллег согласиться с планом приватизации мэрии.

Тут слово взял глава финансово-бюджетного комитета Юрий Федотов. Он призвал поддержать программу.

Юрий Федотов, глава финансово-бюджетного комитета Горсовета Омска:

— Администрация делает неправильно. Они должны были объяснить, что проезд у нас 22 рубля, и, чтобы его не поднимать, нужны 500 миллионов на компенсацию недополученных доходов. Я понимаю, что часть депутатов не проголосует принципиально. Но давайте без популизма. Все деньги пойдут на дотации. Съездите и посмотрите сами, если хотите. Избирайтесь мэрами и делайте, пожалуйста. Не надо саботировать.

Вслед за ним председатель комитета Николай Чираков напомнил, что вопрос рассматривают уже в третий раз. И самое главное — развитие муниципального транспорта и удержание стоимости проезда на уровне 22 рублей. Он попросил организовать поездку парламентариев на объекты до пленарного заседания Горсовета.