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15:59 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове возобновили строительство проблемного дома на Нагибина

Строительство многоквартирного дома на пр. М. Нагибина в Ростове, который попал в реестр проблемных, возобновил новый инвестор, сообщает пресс-служба городской администрации.

Строительство 19-этажного дома по пр. М. Нагибина, 38 начал в 2005 году подрядчик «СК Гарант-Строй». Завершить строительство должны были в четвертом квартале 2014 года, но обязательства перед участниками долевого строительства выполнены не были.

По итогам проведенных торгов незавершенный дом, а также обязательства СК «Гарант-Строй» перед дольщиками по передаче квартир приобрело ООО «Инвестрадиострой». В соответствии с условиями торгов срок завершения строительства этого многоквартирного дома — три года.

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