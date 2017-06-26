В Ростове возобновили строительство проблемного дома на Нагибина

Строительство 19-этажного дома по пр. М. Нагибина, 38 начал в 2005 году подрядчик «СК Гарант-Строй». Завершить строительство должны были в четвертом квартале 2014 года, но обязательства перед участниками долевого строительства выполнены не были.

По итогам проведенных торгов незавершенный дом, а также обязательства СК «Гарант-Строй» перед дольщиками по передаче квартир приобрело ООО «Инвестрадиострой». В соответствии с условиями торгов срок завершения строительства этого многоквартирного дома — три года.