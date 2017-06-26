Мэрия Омска хочет продать гаражи скандального учебно-курсового комбината за 18 миллионов в счет долга
Директор департамента транспорта Мартыненко видит в реализации имущества единственный выход. Куда ушли деньги предприятия, до сих пор тайна.
Директор департамента транспорта Мартыненко видит в реализации имущества единственный выход. Куда ушли деньги предприятия, до сих пор тайна.
Сегодня, 26 июня на комитете по муниципальной собственности и экономическому развитию директор департамента транспорта Алексей Мартыненко обнародовал ситуацию с
Как отметил глава ведомства, сейчас имущество предприятия арестовано приставами за долги. Единственный выход — выставить на продажу гаражи УКК по улице Звездова, 124 А.
Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта Омска:
— На первый квартал 2017 года убыток
Тогда как депутат Николай Коломеец спросил, откуда у комбината убытки. Директор дептранспорта ответил, что предприятие недополучало на обучении водителей А, В, С, E.
— Это не очень популярное решение. Если это имущество не продастся, все предприятие пойдет по рыночной стоимости, — отметил Мартыненко.
После чего добавил, что все 11 объектов недвижимости, арестованные за долги, оценили в 43 миллионов рублей. Продажи гаражей будет достаточно, чтобы покрыть недостачу предприятия.
В итоге план мэрии поддержали, но со второго, повторного голосования.