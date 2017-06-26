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15:54 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия Омска хочет продать гаражи скандального учебно-курсового комбината за 18 миллионов в счет долга

Директор департамента транспорта Мартыненко видит в реализации имущества единственный выход. Куда ушли деньги предприятия, до сих пор тайна.

Сегодня, 26 июня на комитете по муниципальной собственности и экономическому развитию директор департамента транспорта Алексей Мартыненко обнародовал ситуацию с учебно-курсовым предприятием. Муниципальная организация таинственно оказалась убыточной. Депутаты так и не смогла найти концы, куда делись деньги учебно-курсового комбината.

Как отметил глава ведомства, сейчас имущество предприятия арестовано приставами за долги. Единственный выход — выставить на продажу гаражи УКК по улице Звездова, 124 А.

Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта Омска:

 — На первый квартал 2017 года убыток учебно-курсового комбината составил 783 тысячи рублей. В 2016 году мы недополучили больше 2 миллионов. Образовалась кредиторская задолженность — 13 миллионов 506 миллионов. Погасить ее не предоставляется возможным. Директор предприятия Сергей Мутовкин привлечен к дисциплинарной ответственности. Мэром разработан план по оздоровлению предприятия — реализовать часть имущества. Гаражи уже исключены из устава предприятия. Там расположены платная автостоянка и мойка. Стоимость гаражей оценена в 18 миллионов рублей. Деньги пойдут на погашение кредиторской задолженности.

Тогда как депутат Николай Коломеец спросил, откуда у комбината убытки. Директор дептранспорта ответил, что предприятие недополучало на обучении водителей А, В, С, E.

 — Это не очень популярное решение. Если это имущество не продастся, все предприятие пойдет по рыночной стоимости, — отметил Мартыненко.

После чего добавил, что все 11 объектов недвижимости, арестованные за долги, оценили в 43 миллионов рублей. Продажи гаражей будет достаточно, чтобы покрыть недостачу предприятия.
В итоге план мэрии поддержали, но со второго, повторного голосования.

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