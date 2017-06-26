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15:16 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани запущено производство нанокомпозитных покрытий

(Город Казань KZN.RU, 26 июня). В казанском технополисе «Химград» Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ОАО «Роснанотех» Анатолий Чубайс открыли завод «ТАТ-Адвенира» по производству нанокомпозитных покрытий «Advenira Enterprises, Inc.». В мероприятии принял участие мэр Казани Ильсур Метшин.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В первый год, по расчетам создателей проекта, объем производственной продукции составит не менее 30 тыс. литров в год. В дальнейшем планируемый объем планируется довести до 300 тыс. литров в год.

Р. Минниханов отметил, что подробно ознакомился с проектом в рамках рабочего визита в США в ноябре 2016 года. «Нанокомпозитные растворы позволяют увеличить срок службы и повысить надежность изделий, — сказал Президент РТ. — Благодаря этому проекту для промышленности открываются новые возможности. Это инновационное покрытие позволяет обеспечить сохранность металлоконструкций, может использоваться в судостроении и в других отраслях». Рустам Минниханов особо подчеркнул, что сегодня очень важно, чтобы продукция нашла потребителя.

А. Чубайс назвал разработку автора проекта Эльмиры Рябовой уникальным нанотехнологическим процессом. «Мы увидели, что у проекта есть перспективы, и теперь он — в Казани. Металлоконструкции, стекло, пластик могут обрабатываться этим антикоррозийным покрытием, речь также может идти и об обработке памятников», — сказал глава «Роснано».

А. Чубайс отметил, что одним из потребителей нанопокрытия может стать ПАО «КАМАЗ». Он также выразил пожелание, чтобы выросли десятки таких производств в стране.

Справка

Компания «Advenira Enterprises Inc.» (США) является портфельной компанией АО «Роснано». Она основана в 2010 году в Кремниевой долине для разработки и коммерциализации технологии Solution Derived Nanocomposite (SDN) и экологически чистых покрытий для различных индустриальных применений.

Головной офис и демоцентр находятся в городе Саннивэйл, штат Калифорния.

Компанией разработано 7 базовых семейств нанокомпозитных SDN-покрытий, технология их производства и нанесения, включая оборудование для 3-мерных объектов, плоских панелей и широкого диапазона деталей и материалов.

В 2015 году было заключено лицензионное соглашения с «NAMICS Согр.» (Япония) на производство материала Thixorionk® для электроники, полупроводниковой отрасли, декоративных изделий, а также снижения трения в машинах и механизмах.

В 2013 году открыто представительство в Санкт-Петербурге, а в 2015 году в Троицке (Московская область) организован демоцентр по нанесению SDN-покрытий.

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