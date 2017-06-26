В Краснодаре уничтожили партию турецкого сладкого перца
В краевой столице уничтожили более 960 килограммов очередного турецкого продукта. На этот раз в ходе рейдовых мероприятий была выявлена реализация сладкого перца.
В краевой столице уничтожили более 960 килограммов очередного турецкого продукта. На этот раз в ходе рейдовых мероприятий была выявлена реализация сладкого перца.
На партию не было предоставлено товаросопроводительных и фитосанитарных документов. О стране происхождения удалось узнать благодаря маркировке. В самом перце был выявлен карантинный объект — западный цветочный (калифорнийский) трипс.
Продукция была уничтожена, сообщили ГТРК «Кубань» в