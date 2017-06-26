В Краснодаре уничтожили партию турецкого сладкого перца

На партию не было предоставлено товаросопроводительных и фитосанитарных документов. О стране происхождения удалось узнать благодаря маркировке. В самом перце был выявлен карантинный объект — западный цветочный (калифорнийский) трипс.

Продукция была уничтожена, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.