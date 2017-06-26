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15:26 (мск), источник: Noi.md

В Кишинёве усилят борьбу с уличной торговлей

Полиция не намерена ограничиваться зоной Центрального рынка в борьбе со стихийной торговлей на улицах Кишинёва.

Источник: Noi.md

Правоохранительные органы намерены вытеснить неавторизованных торговцев сначала из сектора Центр, а затем и из других частей города. Об этом в рамках заседания оперативных служб примэрии в понедельник, 26 июня, заявил заместитель начальника Инспектората полиции Кишинёва Сильвиу Мушук, передаёт NOI.md.

Борьба со стихийной торговлей, судя по планам полиции, выйдет далеко за периметр Центрального рынка. «Наши действия привели к тому, что на нескольких улицах, примыкающих к Центральному рынку, исчезли импровизированные торговые столы и прилавки. Намерены расширить периметр действий по борьбе с неавторизованной торговлей вплоть до улицы Измаильской. В скором времени решим эту проблему и на других участках в секторе Центр», — заверил общественность заместитель начальника Инспектората полиции Кишинёва.

После завершения операции правоохранительных органов в центре города подобные меры в отношении стихийных торговцев будут предприняты и в других секторах Кишинёва. Сильвиу Мушук не назвал возможные места, на которых будут произведены «чистки», однако анонсировал то, что о своих дальнейших действиях в данном направлении полиция предварительно сообщит.

Уточним, что совместная операция полиции и карабинеров по вытеснению неавторизованных торговцев с участков, прилегающих к Центральному рынку, была проведена 15 июня. Тогда реализаторы возмутились действиями правоохранительных органов и вступили в схватку с некоторыми из них. тВ результате «стычки» пострадали два карабинера и один патрульный полицейский, а торговцы временно заблокировали проезд автомобилей по улицам Болгарской и Митрополита Варлаама. По данному делу было возбуждено уголовное дело, в рамках которого были задержаны пять человек.

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