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15:26 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге хотят построить платные велопарковки

Стоянки будут охраняемыми.

Источник: Reuters

Смольный планирует построить в Петербурге платные велосипедные парковки. Окончательное решение будет принято по результатам опроса, запущенного КРТИ 26 июня.

Парковки хотят сделать охраняемыми.

В рамках опроса городские власти предлагают жителям Северной столицы поделиться мнением о целесообразности обустройства парковок у метро, и поможет ли это пересадить петербуржцев на велосипеды. Кроме того, горожане предложат станции метро, около которых можно организовать парковку, а также назвать приемлемую цену за охрану двухколесного транспортного средства.

Напомним, в этом году в Петербурге должны построить 5 велосипедных маршрутов. Их протяженность составит порядка 45 километров.

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