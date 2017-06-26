В Казахстане могут пересмотреть методику расчета средней зарплаты

По мнению министра национальной экономики Тимура Сулейменова, механизм расчета, не смотря на соответствие требованиям МВФ и Всемирного банка, не всегда отображает реальное положение дел по республике. Об этом глава ведомства сообщил на отчетной встрече с населением, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.



«Я получаю зарплату в 120 тыс. тенге, без учёта вычета. Граждане в регионах получают и 30, и 50 тыс. тенге. Хотя согласно официальным данным, средняя зарплата (в Казахстане. — Ред.) составляет около 140 тыс. тенге», — привели данные Тимуру Сулейменову на отчетной встрече.

В свою очередь министр согласился с тем, что методика расчета средней заработной платы в Казахстане требует пересмотра. В том числе добавления медианных данных и данных по секторам экономики.

«Наверное, статистика такая наука, которая оперирует средними величинами. И для того, чтобы понимать температуру по всей стране или по регионам, как раз используется средняя заработная плата, подушевой доход, располагаемые доходы. Расчеты делаются в среднем. Конечно, есть и минусы и чем меньше коэффициент отклонения, тем лучше, это говорит о равенстве в стране. К сожалению, у нас действительно есть зарплаты в миллион, полтора миллиона, есть зарплаты в сто тысяч и меньше. Статистика учитывает их как среднюю. Согласен, наверное, надо подумать о том, чтобы вводить не только средние величины, но и медианные, и брать посекторально», — сообщил Тимур Сулейменов.

Глава ведомства уточнил, что расчет средней зарплаты по стране полностью соответствует методологии Всемирного банка и МВФ. «Я думаю, мы с комитетом по статистике проработаем этот вопрос», — заявил министр.