Должники из Копейска получат от коммунальщиков «красные квитанции»

С созданием нового структурного подразделения «Горводоканал-Копейск» и с началом эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения в городе МУП ПОВВ Челябинска получил новых абонентов и новые долги от населения. Задолженность по услугам холодного водоснабжения и водоотведения составляет порядка 50 миллионов рублей.

Пока с должниками работают щадящими методами. Рассылают СМС, предупреждающих о погашении задолженностей, а с 1 июля должники получат так называемые «красные квитанции». В отличии от обычных «платежек» они напечатаны на бумаге красного цвета. Если реакции со стороны населения не последует МУП ПОВВ будет применять такие же меры, что в и Челябинске: ставить заглушки на канализацию и отключать воду. Кроме того, привлекут судебных приставов. А у них свои методы борьбы с должниками — арест банковских счетов, запрет на выезд за границу.