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15:31 (мск), источник: Uralpress.ru

Должники из Копейска получат от коммунальщиков «красные квитанции»

Если мера не подействует Горводоканал оставит без воды и канализации.

Источник: Uralpress.ru

С созданием нового структурного подразделения «Горводоканал-Копейск» и с началом эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения в городе МУП ПОВВ Челябинска получил новых абонентов и новые долги от населения. Задолженность по услугам холодного водоснабжения и водоотведения составляет порядка 50 миллионов рублей.

Пока с должниками работают щадящими методами. Рассылают СМС, предупреждающих о погашении задолженностей, а с 1 июля должники получат так называемые «красные квитанции». В отличии от обычных «платежек» они напечатаны на бумаге красного цвета. Если реакции со стороны населения не последует МУП ПОВВ будет применять такие же меры, что в и Челябинске: ставить заглушки на канализацию и отключать воду. Кроме того, привлекут судебных приставов. А у них свои методы борьбы с должниками — арест банковских счетов, запрет на выезд за границу.

«Насущной проблемой Копейского городского округа становится и сам ресурс — неучтенные потери воды составляют 50% — это следствие незаконных врезок по частному сектору и незаконных подключений организаций в многоквартирных домах. Специалисты МУП ПОВВ начнут рейды по частному сектору и многоквартирному фонду Копейска», — сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

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