«Робкие шаги»: в Калининграде открыли первую заправку для электрокаров
В понедельник, 26 июня, в Калининграде открыли первую заправочную станцию для электромобилей.
В понедельник, 26 июня, в Калининграде открыли первую заправочную станцию для электромобилей.
Оборудование установили на парковке рядом с отелем «Ибис». Одновременно здесь могут подзаряжаться две машины.
Электрозаправочная станция способна отдавать 44 киловатта энергии в час. Для полной зарядки автомобиля потребуется от двух до пяти часов в зависимости от модели. Стоимость одного киловатта составляет 15 рублей.
— Если сравнивать с бытовым потреблением, то это дороже в два раза. Но мы исходим из того, что это в 2,5−3 раза дешевле, чем заправиться на традиционном топливе. И плюс это в себя включает амортизацию оборудования и возможность развития проекта, — заявил гендиректор «Янтарьэнерго» Игорь Маковский.
Для заправки автомобилей разработали специальное мобильное приложение, с помощью которого можно указать необходимое количество энергии и оплатить услугу в безналичной форме. Для этого на каждой заправке оборудовали бесплатную точку доступа
— Новые виды топлива — будущее и возможность улучшать экологию. Мы делаем пусть и робкие, но первые шаги навстречу этому технологическому будущему. Проект очень важный. Надеюсь, что количество электрокаров в нашем регионе будет расти, — сообщил врио губернатора Антон Алиханов.
Сейчас в регионе существует три электрозаправочные станции: у отеля «Ибис», у администрации Янтарного и у
Вместе с руководством предприятия областные власти обсудили дальнейшее развитие инфраструктуры для электрокаров. В частности, правительство подумает над возможностью обнулить транспортный налог для таких видов машин или сделать заправки бесплатными на ближайшие