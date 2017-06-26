«Робкие шаги»: в Калининграде открыли первую заправку для электрокаров

Оборудование установили на парковке рядом с отелем «Ибис». Одновременно здесь могут подзаряжаться две машины.

Электрозаправочная станция способна отдавать 44 киловатта энергии в час. Для полной зарядки автомобиля потребуется от двух до пяти часов в зависимости от модели. Стоимость одного киловатта составляет 15 рублей.

— Если сравнивать с бытовым потреблением, то это дороже в два раза. Но мы исходим из того, что это в 2,5−3 раза дешевле, чем заправиться на традиционном топливе. И плюс это в себя включает амортизацию оборудования и возможность развития проекта, — заявил гендиректор «Янтарьэнерго» Игорь Маковский.