Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Россияне не хотят видеть стандартные пачки сигарет
«Ситуация кардинально изменится»: эксперт сделал прогноз по евро
Делом о «липовой» золотой медали занялись следователи
Чиновницу уволили после скандала с золотой медалью ее дочери
Новый этап «Турецкого потока»: сколько стоит и кто финансирует? Путин дал старт стыковке частей газопровода и поздравил Эрдогана
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
В Донбассе полностью сгорели позиции батальона ВСУ – СМИ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Яйца и драка: украинские радикалы встретили Савченко в Николаеве
Украина запретила Польше вести поиски убитых
"Это большая ошибка с российской стороны": глава Киргизии о ГЭС
Поездка Путина вызвала протест Украины
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
10Волшебники, ведьмы и квиддич
16:19 (мск), источник: Калининград.Ru

«Робкие шаги»: в Калининграде открыли первую заправку для электрокаров

В понедельник, 26 июня, в Калининграде открыли первую заправочную станцию для электромобилей.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Оборудование установили на парковке рядом с отелем «Ибис». Одновременно здесь могут подзаряжаться две машины.

Электрозаправочная станция способна отдавать 44 киловатта энергии в час. Для полной зарядки автомобиля потребуется от двух до пяти часов в зависимости от модели. Стоимость одного киловатта составляет 15 рублей.

— Если сравнивать с бытовым потреблением, то это дороже в два раза. Но мы исходим из того, что это в 2,5−3 раза дешевле, чем заправиться на традиционном топливе. И плюс это в себя включает амортизацию оборудования и возможность развития проекта, — заявил гендиректор «Янтарьэнерго» Игорь Маковский.

Читайте также
Власти региона намерены освободить электрокары от транспортного налога

Для заправки автомобилей разработали специальное мобильное приложение, с помощью которого можно указать необходимое количество энергии и оплатить услугу в безналичной форме. Для этого на каждой заправке оборудовали бесплатную точку доступа Wi-Fi.

— Новые виды топлива — будущее и возможность улучшать экологию. Мы делаем пусть и робкие, но первые шаги навстречу этому технологическому будущему. Проект очень важный. Надеюсь, что количество электрокаров в нашем регионе будет расти, — сообщил врио губернатора Антон Алиханов.

Сейчас в регионе существует три электрозаправочные станции: у отеля «Ибис», у администрации Янтарного и у физкультурно-оздоровительного комплекса в Зеленоградске. До конца года появится ещё столько же ЭЗС. Их установят у мэрии Калининграда, на парковке у Дюны Эфа на Куршской косе и рядом с санаторием «Энергетик» в Светлогорске.

Вместе с руководством предприятия областные власти обсудили дальнейшее развитие инфраструктуры для электрокаров. В частности, правительство подумает над возможностью обнулить транспортный налог для таких видов машин или сделать заправки бесплатными на ближайшие два-три года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На звание почётного гражданина Калининграда претендуют пять человек
Порошенко счел строительство «Северного потока 2» местью Украине
Акинфеев стал лучшим вратарем КК-2017 по проценту сэйвов
Россия завершит производство российско-украинского Ан-148
В администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
В Белоруссии задумались о закупке «Искандеров» и С-400
Песков прокомментировал возможную блокировку Telegram
«Авада Кедавра, Гарри Поттер»: как Роулинг убивает волшебный мир
Спорт
5 вещей, которые понравились в сборной РФ на Кубке конфедераций Заметка, в которой сборная России не подвергается уничижительной критике, сейчас многими воспринимается как некая форма провокации или «заказухи»
Авто
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист 1 миллион 548 тысяч 289 рублей — это самая дорогая Lada, которую когда-либо тестировал «Авто Mail.Ru»! И её можно заправлять двумя видами топлива
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
В Петербурге подорожают коммунальные услуги
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Выпускной-2017: наряды звездных детей (фото) В ночь с 23 на 24 июня по всей стране прошли выпускные балы. Тысячи одиннадцатиклассников, среди которых были и дети звезд, надев свои лучшие наряды, отметили окончание школы и начало взрослой жизни. Как это было – смотрите в нашем материале.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь