Воронежский авиазавод прокомментировал сообщения о прекращении производства Ан-148

Пресс-служба Воронежского акционерного самолётостроительного общества (ВАСО) прокомментировала сообщения о прекращении производства Ан-148. Продолжение выпуска машин будет зависеть от наличия заказчиков, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в понедельник, 26 июня.

— У завода есть действующий контракт с Минобороны РФ. По нему в 2017 году осталось сдать три самолёта Ан-148, в следующем — два. Никакого изменения содержания контракта не было. Будет ли продолжен выпуск Ан-148, зависит от того, будут ли на самолёт данного типа заказчики или нет. Ведутся переговоры с Анголой и Индией, — сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе ВАСО.

Федеральные СМИ со ссылкой на собственного источника в российской авиационной отрасли сообщили о прекращении производства ближнемагистрального самолёта Ан-148 в понедельник, 26 июня. Самолёт Ан-148 является разработкой украинского КБ Антонов, и, по словам источника, в этом и кроется причина возможного прекращения выпуска Ан-148 в Воронеже.

— К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений, — отметил эксперт.