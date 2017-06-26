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15:51 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Украине запретили асбест

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Минздрав Украины утвердил государственные санитарные нормы и правила «О безопасности и защите работников от вредного воздействия асбеста и материалов и изделий, содержащих асбест», сообщает и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Источник: "РИА Новости" Украина

Соответствующим документом вводится запрет на производство и использование асбеста, асбестосодержащих изделий и материалов в технологических процессах и при проведении строительно-монтажных работ.

«Давно доказано убийственное влияние на здоровье человека всех разновидностей асбеста», — пишет Супрун на своей странице в Facebook.

Напомним, на основе результатов всесторонних научных исследований канцерогенных веществ, Международное агентство по изучению рака отнесло асбест к первой, наиболее опасной категории списка канцерогенов, для которых существуют достоверные сведения о канцерогенности их для человека. Многие страны уже давно отказались от этого вещества.

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