В Украине запретили асбест

Соответствующим документом вводится запрет на производство и использование асбеста, асбестосодержащих изделий и материалов в технологических процессах и при проведении строительно-монтажных работ.

«Давно доказано убийственное влияние на здоровье человека всех разновидностей асбеста», — пишет Супрун на своей странице в Facebook.

Напомним, на основе результатов всесторонних научных исследований канцерогенных веществ, Международное агентство по изучению рака отнесло асбест к первой, наиболее опасной категории списка канцерогенов, для которых существуют достоверные сведения о канцерогенности их для человека. Многие страны уже давно отказались от этого вещества.