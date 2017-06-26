Подрядчик назвал причину ремонта дороги в Краснодаре во время дождя

Как сообщали Юга.ру, ранее мэр Краснодара Евгений Первышов поручил разобраться с тем, что дорожники города ремонтируют дороги во время дождя после появившегося в сети видео.

«На углу улиц Красных Партизан и Воровского основные работы по укладке асфальта на тротуаре были завершены до того, как начался дождь. Во время ливня производилась финальная часть работ — уплотнение асфальтобетонного покрытия. В данном случае осадки не могли повлиять на качество покрытия, а сами работы по уплотнению необходимо было завершить. После сигналов горожан была также произведена экспертиза покрытия, которая не выявила нарушений», — рассказал Хабаху.

Этот вопрос был обсужден на аппаратном совещании в администрации Краснодара.

«Краснодарцы внимательно следят за ходом дорожного ремонта, и если видят недостатки — фотографируют, снимают видео и сразу же выкладывают в интернет, и я им за это благодарен, это наш общественный контроль. Это помогает нам следить за качеством работ и действиями подрядчиков. В то же время технадзор, наши специалисты должны работать активнее», — отметил Первышов.

В рамках федеральной программы по ремонту дорог Краснодарской агломерации в столице Кубани ремонт ведётся уже на 31 участке дорог, сообщили в пресс-службе администрации города.

Во время прямой линии Путина 15 июня житель Краснодара пожаловался на состояние улицы Новороссийской, в результате чего президент пообещал обратить внимание на проведение ремонтных работ.

После этого губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отреагировал на комментарий Путина и заявил, что деньги на ремонт данной дороги, а также других проблемных участков не предоставлялись на протяжении пяти последних лет. А ответственность за качество ремонта дорог, по словам Кондратьева, необходимо возложить на подрядные организации.

Всего на ремонт дорог в Краснодаре выделили 3,5 млрд рублей.