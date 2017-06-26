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16:30 (мск), источник: Uralpress.ru

В поселке Тимирязевский за счет областных средств реконструируют важную автодорогу

Чебаркульский муниципальный район получит 42,4 миллиона рублей из бюджета Челябинской области на завершении реконструкции важной автодороги.

Источник: Uralpress.ru

Дополнительное финансирование муниципалитет получит по распоряжению губернатора Бориса Дубровского. Это стало возможным благодаря оживлению экономики региона.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, выделенные средства будут направлены на реконструкцию двухкилометрового участка улицы Маландина в поселке Тимирязевском. На сегодня отремонтирован один километр этой дороги. Большая ее часть имеет щебеночное покрытие.

«Вдоль улицы Маландина расположены производственные помещения градообразующего предприятия района — ООО «Чебаркульская птица», чем обусловлено практически круглосуточное движение десятков грузовых автомобилей по данной дороге, — пояснил глава Чебаркульского района Александр Король. По его словам, на заасфальтированной проезжей части от длительной и интенсивной эксплуатации появились ямы и выбоины. Щебеночную дорогу приходилось постоянно грейдировать, что давало лишь временный результат.

Автодорога по улице Маландина в поселке Тимирязевский ведет к местной детской школе искусств, дому культуры, детскому саду, пожарной части. Также она является выездом из поселка на трассу.

Как уже сообщало агентство, по распоряжению губернатора было дополнительно выделено 4,1 миллиарда рублей на реализацию социальных программ, в том числе 2,9 миллиарда рублей — на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения.

Как уточнили в пресс-службе главы региона, дополнительное финансирование получили Челябинск — 1,5 миллиарда рублей, Магнитогорск — 300 миллионов рублей, Сосновский муниципальный район — более 60 миллионов рублей, Чебаркульский район — 42,4 миллиона рублей.

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