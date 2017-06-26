Две американские компании хотят строить флот в Украине, — Емельян
Две компании из США выразили намерение принять участие в развитии речного судоходства в Украине.
Две компании из США выразили намерение принять участие в развитии речного судоходства в Украине.
Об этом, по итогам поездки в Соединенные Штаты и проведенных там переговоров, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян, информирует ЦТС .
«Компании General Electric и Greenbrier готовы к серьезным инвестициям в железнодорожном секторе Украины уже с этой осени, минимум две американские компании намерены развивать речное судоходство, строить баржи в Украине» , — сообщил Емельян.
Стоит отметить, что по результатам этой же поездки Емельян заявлял, что уже в 2018 году возможен приход в Украину одной из крупнейших американских авиакомпаний.
Напомним, что с, а 19 лет Независимости Украины коммерческие суда Госрыбагентства впервые дали прибыль, который составил 23 млн гривен.