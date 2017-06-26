Две американские компании хотят строить флот в Украине, — Емельян

Об этом, по итогам поездки в Соединенные Штаты и проведенных там переговоров, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян, информирует ЦТС .

«Компании General Electric и Greenbrier готовы к серьезным инвестициям в железнодорожном секторе Украины уже с этой осени, минимум две американские компании намерены развивать речное судоходство, строить баржи в Украине» , — сообщил Емельян.

Стоит отметить, что по результатам этой же поездки Емельян заявлял, что уже в 2018 году возможен приход в Украину одной из крупнейших американских авиакомпаний.

Напомним, что с, а 19 лет Независимости Украины коммерческие суда Госрыбагентства впервые дали прибыль, который составил 23 млн гривен.