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17:15 (мск), источник: Ipress.ua

Две американские компании хотят строить флот в Украине, — Емельян

Две компании из США выразили намерение принять участие в развитии речного судоходства в Украине.

Источник: Ipress.ua

Об этом, по итогам поездки в Соединенные Штаты и проведенных там переговоров, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян, информирует ЦТС .

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«Компании General Electric и Greenbrier готовы к серьезным инвестициям в железнодорожном секторе Украины уже с этой осени, минимум две американские компании намерены развивать речное судоходство, строить баржи в Украине» , — сообщил Емельян.

Стоит отметить, что по результатам этой же поездки Емельян заявлял, что уже в 2018 году возможен приход в Украину одной из крупнейших американских авиакомпаний.

Напомним, что с, а 19 лет Независимости Украины коммерческие суда Госрыбагентства впервые дали прибыль, который составил 23 млн гривен.

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