Минимальная продуктовая корзина на Дону подорожала за месяц на 6,8%

С начала года минимальный набор продуктов питания в регионе подорожал на 11,4%.

Среди регионов Южного федерального округа минимальная продуктовая корзина в Ростовской области является одной из самых дешевых. В мае она стоила меньше лишь в Волгоградской области (3652,75 рубля).

Самая высокая стоимость минимального продуктового набора была — в Севастополе. В прошлом месяце она составила 4292,92 рубля.