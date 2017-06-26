Минимальная продуктовая корзина на Дону подорожала за месяц на 6,8%
Стоимость минимальной продуктовой корзины в Ростовской области составила в мае 2017 года 3778,57 рубля, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 6,8%, сообщает Ростовстат.
Стоимость минимальной продуктовой корзины в Ростовской области составила в мае 2017 года 3778,57 рубля, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 6,8%, сообщает Ростовстат.
С начала года минимальный набор продуктов питания в регионе подорожал на 11,4%.
Среди регионов Южного федерального округа минимальная продуктовая корзина в Ростовской области является одной из самых дешевых. В мае она стоила меньше лишь в Волгоградской области (3652,75 рубля).
Самая высокая стоимость минимального продуктового набора была — в Севастополе. В прошлом месяце она составила 4292,92 рубля.