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16:46 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму модернизируют самую мощную насосную станцию, которая питает Керчь и Ленинский район

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Ногвости (Крым). Самая мощная в Крыму насосная станция № 3, которая обеспечивает водой Керчь и 16 населенных пунктов Ленинского района, получит новое оборудование.

Главгосэкспертиза России одобрила проект технического перевооружения насосной станции и реконструкции напорных трубопроводов для подачи воды в Станционное водохранилище Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также эксперты Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости объекта. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения», — отмечается в сообщении ведомства.

Проект, одобренный Главгосэкспертизой России, предусматривает установку дополнительного и замену существующего оборудования в здании насосной станции, санации стального засыпного трубопровода, реконструкцию камер и колодцев на трубопроводе, а также замену трубопроводной арматуры.

Финансирование проекта осуществляется в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

Насосная станция № 3 начала работать в 1975 году. Общая протяженность напорного трубопровода станции составляет 3005 метров. Станция осуществляет перекачку технической воды из Зеленоярского водохранилища Северо-Крымского канала в Станционное с целью водообеспечения города Керчь и шестнадцати населенных пунктов Ленинского района Республики.

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