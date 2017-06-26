В Крыму модернизируют самую мощную насосную станцию, которая питает Керчь и Ленинский район

Главгосэкспертиза России одобрила проект технического перевооружения насосной станции и реконструкции напорных трубопроводов для подачи воды в Станционное водохранилище Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также эксперты Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости объекта. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения», — отмечается в сообщении ведомства.

Проект, одобренный Главгосэкспертизой России, предусматривает установку дополнительного и замену существующего оборудования в здании насосной станции, санации стального засыпного трубопровода, реконструкцию камер и колодцев на трубопроводе, а также замену трубопроводной арматуры.