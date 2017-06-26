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16:58 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области вырос индекс производства продуктов

Увеличился объем производства мяса птицы, колбас и кисломолочных продуктов.

Индекс производства пищевых продуктов в январе-мае 2017 года составил 106,4% по отношению к аналогичному периоду 2016 года, сообщает Нижегородстат.

В частности увеличился объем производства мяса птицы, колбас, растительных и сливочного масел, кисломолочных продуктов, маргарина, муки, крупы, фруктовых консервов, кондитерских изделий и другой продукции.

Вместе с тем выпуск мяса сократился на 10,5%, мясных полуфабрикатов — на 10%, мясных консервов — на 21%, молока — на 5,6%, фруктовых и овощных соков — на 16,9%, творога — на 42,6%, сыра — на 11,8%, макаронных изделий — на 21,1%, хлебобулочных изделий недлительного хранения — на 3,2%, майонеза — на 15,3%, сахара — на 46,2%.

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