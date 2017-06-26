Миннацэкономики рассматривает введение налога на финансовый результат

«По глубоким, сверхглубоким месторождениям, это касается как нефтянки, так и недропользования, там будут понижающие коэффициенты по НДПИ. (…) Понижающий коэффициент мы сейчас думаем — либо 0,5%, либо 0,7%», — сказал министр на отчетной встрече с населением.

Министр добавил, что изменения предусматриваются в рамках нового Налогового кодекса. При этом вопрос полного пересмотра ставок НДПИ не рассматривался.

Также нефтяные офшорные проекты на Каспии и проекты глубокой добычи — свыше 6 тыс. м — будут облагаться налогом только после выхода на финансовый результат.

«По ним вообще будет другой режим, в котором не будет НДПИ, не будет бонусов и так далее. Там будет налог на финансовый результат. То есть компания инвестировала, пробурила скважину и только после того, как начинает получать доход, будет облагаться налогом. В дополнение к КПН на финансовый результат будет дополнительный налог», — пояснил Тимур Сулейменов.

Аналогичный подход будет применяться к добыче твердых полезных ископаемых.

«Где он (инвестор — ИФ-К) стоит перед решением — либо остановить выработку, потому что там другого уровня затраты, технологии, хотя и есть запасы. Они могут остановиться под землей, пока не появятся новые технологии либо не поменяется финансовая ситуация. Чтобы стимулировать довыработку максимального извлечения полезных ископаемых, мы готовы рассматривать понижающий коэффициент НДПИ», — добавил министр.