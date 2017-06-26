На Кубани считают, что вводить курортный сбор надо с особой осторожностью

Госдума ранее одобрила в первом чтении законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», внесенный правительством РФ. Документ предусматривает проведение в 2018—2022 годах эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой. Каждый из этих регионов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства которого могут быть направлены на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту санаторно-курортных объектов.

«Мы втянуты в глобальную конкуренцию с зарубежными курортами и туристическими направлениями. Большинство депутатов Госдумы поддержали в первом чтении законопроект по курортному сбору, хотя, на наш взгляд, он пока не рабочий», — сказал Константиниди.

Министр пояснил, что два года назад в России были совершенно другие условия — некоторые внешние направления были перекрыты, наблюдался всплеск внутреннего туризма.

«Сегодня мы видим уже определённые риски. Сейчас к курортному сбору нужно подходить взвешено и внимательно. Это, действительно, источник дополнительного дохода для развития отрасли, но в сегодняшних условиях вводить его нужно очень аккуратно, чтобы он не работал в обратную сторону», — считает Константиниди.

«Когда впервые было озвучено предложение по введению курортного сбора в нашей стране, была совсем другая ситуация во внутреннем туризме. Тогда оно было абсолютно понятно и абсолютно обосновано, а сегодня нужно очень внимательно подходить к введению этого сбора», — заявил собеседник агентства.