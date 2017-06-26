Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Генетики объяснили, почему одни люди умнее других
"Это большая ошибка с российской стороны": глава Киргизии о ГЭС
Выпускной-2017: наряды звездных детей (фото)
Опрос показал число украинцев, считающих Крым российским
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
ВКС РФ добили боевиков, выживших после удара «Калибров» - СМИ
Эксперты Британии о том как санкции повлияли на РФ
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
17:47 (мск), источник: РИА Новости

На Кубани считают, что вводить курортный сбор надо с особой осторожностью

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Вводить курортный сбор в России в современных условиях нужно с особой осторожностью, чтобы он стал источником дополнительного дохода для отрасли, а не навредил ей, заявил РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Источник: РИА Новости

Госдума ранее одобрила в первом чтении законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», внесенный правительством РФ. Документ предусматривает проведение в 2018—2022 годах эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой. Каждый из этих регионов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства которого могут быть направлены на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту санаторно-курортных объектов.

«Мы втянуты в глобальную конкуренцию с зарубежными курортами и туристическими направлениями. Большинство депутатов Госдумы поддержали в первом чтении законопроект по курортному сбору, хотя, на наш взгляд, он пока не рабочий», — сказал Константиниди.

Министр пояснил, что два года назад в России были совершенно другие условия — некоторые внешние направления были перекрыты, наблюдался всплеск внутреннего туризма.

«Сегодня мы видим уже определённые риски. Сейчас к курортному сбору нужно подходить взвешено и внимательно. Это, действительно, источник дополнительного дохода для развития отрасли, но в сегодняшних условиях вводить его нужно очень аккуратно, чтобы он не работал в обратную сторону», — считает Константиниди.

«Когда впервые было озвучено предложение по введению курортного сбора в нашей стране, была совсем другая ситуация во внутреннем туризме. Тогда оно было абсолютно понятно и абсолютно обосновано, а сегодня нужно очень внимательно подходить к введению этого сбора», — заявил собеседник агентства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Макрон предложил провести новую встречу «нормандской четверки»
Акинфеев стал лучшим вратарем КК-2017 по проценту сэйвов
Россия завершит производство российско-украинского Ан-148
В администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
В Белоруссии задумались о закупке «Искандеров» и С-400
Песков прокомментировал возможную блокировку Telegram
«Авада Кедавра, Гарри Поттер»: как Роулинг убивает волшебный мир
Спорт
Сборная старалась и провалилась Слухи о склоках между игроками и главным тренером и жалость к команде — итоги ее выступления
Авто
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado Ожидается, что премьера внедорожника Toyota состоится на японском рынке в сентябре этого года
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Строители пояснили Путину, из-за чего банкротятся их компании
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Молодая возлюбленная Эдгарда Запашного ждет ребенка Известный дрессировщик станет многодетным отцом.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь