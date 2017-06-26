В России разрешили покупать алкоголь по правам и паспорту болельщика

До сих пор подтвердить совершеннолетие при покупке алкоголя можно было, предъявив паспорт гражданина России, загранпаспорт, вид на жительство, удостоверение беженца, временное удостоверение личности и т. п. документов; всего в перечне было 12 пунктов.

Теперь к ним добавились еще два документа — водительское удостоверение и персонифицированная карта зрителя (она же — карта болельщика, Fan ID).

Теперь к ним добавились еще два документа — водительское удостоверение и персонифицированная карта зрителя (она же — карта болельщика, Fan ID).

При этом, по приказу Минпромторга, право подтвердить совершеннолетие с помощью карты болельщика будет у покупателя только до 31 декабря 2018 г.

Паспорт болельщика — документ, который получают зрители для доступа на стадионы в дни матчей Кубка конфедераций 2017 г. и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г., а иностранцы — в том числе для въезда в Россию.