В России разрешили покупать алкоголь по правам и паспорту болельщика
Министерство промышленности и торговли России опубликовало приказ, по которому алкоголь можно покупать не только по паспорту, но и по водительским правам и паспорту болельщика.
Министерство промышленности и торговли России опубликовало приказ, по которому алкоголь можно покупать не только по паспорту, но и по водительским правам и паспорту болельщика.
До сих пор подтвердить совершеннолетие при покупке алкоголя можно было, предъявив паспорт гражданина России, загранпаспорт, вид на жительство, удостоверение беженца, временное удостоверение личности
При этом, по приказу Минпромторга, право подтвердить совершеннолетие с помощью карты болельщика будет у покупателя только до 31 декабря 2018 г.
Паспорт болельщика — документ, который получают зрители для доступа на стадионы в дни матчей Кубка конфедераций 2017 г. и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г., а иностранцы — в том числе для въезда в Россию.
Приказ Минпромторга был опубликован 23 июня на официальном
Минпромторг разработал проект этого приказа, еще в начале года. Тогда предполагалось, что изменения вступят в силу с 31 марта 2017 г. Поводом расширить список документов стала юридическая коллизия, писал «Коммерсант» в конце 2016 г. Аналогичный перечень документов для покупки сигарет включает водительские права, «получается, что продавать товары с одинаковым возрастным цензом можно по разному набору документов», писала газета.
Инициаторами добавления в перечень паспорта болельщика стала пивоваренная компания «Сан ИнБев», официальный спонсор Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. По данным «Известий», компания направила соответствующее предложение организаторам соревнований.
«Использование обязательного паспорта болельщика позволит ускорить обслуживание на стадионах и минимизировать возможный негатив в случае отсутствия документа, подтверждающего возраст», — пояснял директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам «Сан ИнБев» Ораз Дурдыев.