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22:02 (мск), источник: Интерфакс

ФАС возбудила дела в отношении Burger King, «Шоколадницы» и «Му-Му»

Причиной стали жалобы на высокие цены в заведениях быстрого питания на территории московских аэропортов.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU — Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дела в отношении ООО «Бургер Рус» (оператор сети Burger King), ООО «Галерея-Алекс» («Шоколадница») и ООО «Мастер франчайзинг групп» («Му-Му»), заподозрив компании в установлении и поддержании монопольно высоких цен в аэропортах Московского авиаузла.

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Управление антимонопольной службы провело оценку состояния конкурентной среды в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» и установило, что эти три компании занимают доминирующие положение на рынке розничной торговли пищевыми продуктами и оказания услуг по общественному питанию в «Домодедово» и «Жуковском», говорится в сообщении УФАС.

При анализе цен в ресторанах было установлено, что они значительно превышают цены в ресторанах, расположенных в Москве и Московской области.

В отношении ресторанов, расположенных в «Шереметьево», работа продолжается.

По мнению антимонопольной службы, операторы ресторанных сетей нарушили пункт 1 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции (запрет на установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара).

Поводом к возбуждению дел послужили обращения граждан о высокой стоимости товаров и продуктов питания на территории аэропортов.

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