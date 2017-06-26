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20:21 (мск), источник: РИА Новости

АФК «Система» сообщила об аресте приставами акций своих активов

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. АФК «Система» сообщает об аресте судебными приставами 31,76% акций МТС, 100% акций «Медси» и 90,47% акций БЭСК, следует из сообщения компании.

Источник: РИА Новости

«АФК «Система» объявляет, что получила уведомление о принудительном исполнении от Московского управления Федеральной службы судебных приставов и копию постановления Арбитражного суда Республики Башкортостан. В соответствии с постановлением суда, был наложен арест на следующие акции, принадлежащие АФК «Система» и «Система-Инвест»: 31,76% в уставном капитале МТС, 100% в уставном капитале «Медси» и 90,47% в уставном капитале «Башкирской электросетевой компании», — говорится в релизе.

Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Республики Башкортостан в обеспечение требований в рамках иска «Роснефти», «Башнефти» и Республики Башкортостан, поданного к АФК «Система» и АО «Система-Инвест» в мае 2017 года, отмечается в сообщении.

«Вопреки судебному акту, постановлением судебного пристава установлены дополнительные меры, которые помимо ареста акций ограничивают право АФК “Система” и АО “Система-Инвест” на получение дохода по арестованным ценным бумагам», — отмечает АФК.

АФК «Система» намерена обжаловать решение суда по аресту акций активов корпорации и дополнительный запрет на получение дохода с них.

«АФК “Система” не согласна с иском и считает требования истцов незаконными и необоснованными. АФК “Система” является одной из крупнейших российских компаний, стоимость ее чистых активов значительно превышает сумму убытков, якобы понесенных истцами и предъявленных ими к взысканию. Кроме того, группа АФК “Система” обладала и обладает высоким уровнем платежеспособности и доверия со стороны участников рынка долгового капитала», — отмечает компания.

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