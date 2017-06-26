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21:37 (мск), источник: РИА Новости

Арест акций МТС не препятствует деятельности оператора, заявили в компании

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Арест 31,7% акций МТС, принадлежащих АФК «Система» не препятствует деятельности оператора и не оказывает влияния на выплаты дивидендов по акциям, которые находятся во владении других акционеров, говорится в сообщении телекоммуникационной компании.

Источник: РИА Новости

«Арест акций МТС, которые находятся в прямом владении компании АФК “Система”, не препятствует операционной деятельности МТС. Ситуация не оказывает влияния на операции с акциями МТС и право получения дивидендов по акциям МТС, которые находятся во владении других акционеров», — сообщает МТС.

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Ранее АФК сообщила, что получила от управления Федеральной службы судебных приставов по Москве постановление о возбуждении исполнительного производства и копию исполнительного листа Арбитражного суда Республики Башкортостан.

В соответствии с исполнительным листом наложен арест на принадлежащие корпорации и АО «Система-Инвест» 31,76% акций в уставном капитале ПАО «МТС», 100% акций в уставном капитале АО «Группа компаний «Медси» и 90,47% акций в уставном капитале АО «БЭСК».

Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Республики Башкортостан в обеспечение требований в рамках иска ПАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть» и Республики Башкортостан поданного к АФК «Система» и АО «Система-Инвест».

Комментарии
1
Пётр Петров
вообще не интересно...а вам??? Даёшь футбол-банщики.
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