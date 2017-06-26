Арест акций МТС не препятствует деятельности оператора, заявили в компании

«Арест акций МТС, которые находятся в прямом владении компании АФК “Система”, не препятствует операционной деятельности МТС. Ситуация не оказывает влияния на операции с акциями МТС и право получения дивидендов по акциям МТС, которые находятся во владении других акционеров», — сообщает МТС.

Акционеры АФК «Система» и МТС потеряли более 150 миллиардов рублей

Ранее АФК сообщила, что получила от управления Федеральной службы судебных приставов по Москве постановление о возбуждении исполнительного производства и копию исполнительного листа Арбитражного суда Республики Башкортостан.

В соответствии с исполнительным листом наложен арест на принадлежащие корпорации и АО «Система-Инвест» 31,76% акций в уставном капитале ПАО «МТС», 100% акций в уставном капитале АО «Группа компаний «Медси» и 90,47% акций в уставном капитале АО «БЭСК».

Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Республики Башкортостан в обеспечение требований в рамках иска ПАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть» и Республики Башкортостан поданного к АФК «Система» и АО «Система-Инвест».