Акционеры АФК «Система» и МТС потеряли более 150 миллиардов рублей

«К сожалению, десятки тысяч наших акционеров и акционеров МТС в результате иска уже понесли потери на более чем 150 миллиардов рублей, после принятия обеспечительных мер их потери, скорее всего, значительно увеличатся. Это особенно возмутительно в связи с тем, что судебный процесс касается общеприменимых корпоративных действий, которые осуществлялись открыто и публично еще в 2014 году и никем никогда не оспаривались», — сказал Копытов.

АФК «Система» до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций «Башнефти». «Роснефть», «Башнефть» и Башкирия в суде требуют взыскать с АФК и ее «дочки» 170,6 миллиарда рублей в пользу «Башнефти». Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля «Система» нанесла «Башнефти» при реорганизации.

Ранее в понедельник АФК сообщила о получении от Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве постановления о возбуждении исполнительного производства и копии исполнительного листа Арбитражного суда Республики Башкортостан. В соответствии с исполнительным листом, наложен арест на принадлежащие АФК и АО «Система-Инвест» 31,76% акций МТС, 100% акций АО «Группа компаний «Медси» и 90,47% акций АО «БЭСК».

Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Башкортостана в обеспечение требований в рамках иска «Роснефти», «Башнефти» и Республики Башкортостан, поданного к АФК «Система» и АО «Система-Инвест» в мае 2017 года.