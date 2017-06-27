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09:18 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Пивовары тянут время на себя

Российские производители пива подготовили новую версию закона о госрегулировании производства и оборота алкоголя. В ней, в частности, предлагается запретить магазинам торговлю крепким алкоголем и вином с 21:00 до 9:00, но сохранить для пива действующие временные ограничения с 23:00 до 8:00. Недовольны законопроектом представители малых пивоварен: их разработчики документа хотят обязать ставить счетчики учета продукции.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Союз российских производителей пивобезалкогольной продукции, в который входят крупнейшие пивоваренные компании России, подготовил свой вариант закона «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции» (копия есть у «Ъ»). Документ будет рассматриваться в четверг на рабочей группе по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке у замминистра экономического развития Олега Фомичева, рассказали несколько членов группы.

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Альтернативный вариант отраслевого закона пивовары готовили в рамках давно обсуждавшейся идеи создания раздельного регулирования для пива и всего остального алкоголя. В ноябре 2016 года на рабочей группе они представляли подготовленную Высшей школой экономики концепцию раздельного регулирования. В ней, в частности, предлагалось снять введенный в 2013 году запрет на розничную продажу пива на оптовых и розничных рынках, нестационарных торговых объектах и объектах спорта (кроме детско-юношеских объектов). Кроме того, разработчики концепции выступали за увеличение времени розничной продажи пива: сегодня его, как и остальной алкоголь, нельзя продавать с 23:00 до 8:00.

Подготовленный проект закона между тем предлагает менее радикальные послабления для пивоваров.

Из перечисленных предложений концепции там остался лишь возврат пива на рынки и на спортивные объекты. От возобновления торговли пивом в ларьках и киосках решено было отказаться.

Для нас сейчас это не приоритетный вопрос: реалии рынка изменились, и маловероятно, что возврат пива в нестационарную розницу будет способствовать росту продаж.
Алексей Кедрин
Вице-президент «Балтики» по работе с органами государственной власти

Что касается времени розничной продажи пива, то пивовары в проекте закона сохранили для себя действующие ограничения с 23:00 до 8:00, но при этом предложили расширить их для крепких спиртных напитков и вина — с 21:00 до 9:00. Более того, из документа следует, что субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи только для крепкого алкоголя и спиртосодержащей пищевой продукции вплоть до полного запрета.

Производители водки и вина с таким подходом не согласны. В Союзе производителей алкогольной продукции (объединяет крупнейшие водочные компании России) выступают за единый подход к регулированию алкоголя.

Создание каких-то преференций в реализации, например по времени для отдельных видов алкогольной продукции, недопустимо. Правила должны быть одинаковы для всех.
Дмитрий Добров
Предправления союза производителей алкогольной продукции

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович считает, что вино и пиво — конкурирующие между собой продукты, поэтому должны одинаково регулироваться, в том числе по времени продажи. При этом господин Попович согласен, что для крепкого алкоголя ограничения по времени продажи могут быть жестче.

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Не станут поддерживать законопроект в «Опоре России», которая представляет интересы небольших производителей пива, сидра, медовухи и пуаре с объемом производства не более 300 тыс. дал в год. Из документа следует, что им в течение трех лет с момента вступления закона в силу нужно будет установить на свое оборудование автоматические средства измерения и учета объема готовой продукции. Член президиума «Опоры» Алексей Небольсин считает, что выполнение данного требования «станет контрольным выстрелом для малого бизнеса в сфере производства пива». По его словам, стоимость счетчика учета составляет минимум 800 тыс. руб. для одной линии. «Общие затраты для малых производителей, которых сегодня более 1 тыс., составят несколько миллиардов рублей, что для них будет непосильно», — возмущается господин Небольсин.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям «САН ИнБев» (пиво Bud, «Клинское») Ораз Дурдыев необходимость оснащения счетчиками учета небольших пивоварен объясняет тем, что на российском пивном рынке, по данным Росалкогольрегулирования, есть 5−7% производителей, которые выпускают продукцию, не платя с нее акциз. «Узаконивать систему, при которой часть рынка не показывает свои объемы, некорректно», — согласен господин Кедрин. Как говорит господин Дурдыев, Минфин готов ради обеления рынка рассмотреть механизмы компенсации стоимости установки счетчиков малым пивоварням: «Там согласны с идеей, что им можно будет предоставить, например, налоговые вычеты». В Минфине не ответили на запрос «Ъ».

Олег Трутнев

Комментарии
6
А Б
Нововведения, предусматриваемые версией закона, однозначно скажутся на производителях пива, и, следовательно, на повышении цен на готовую продукцию.
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www.Sochi.OOO Сочи ООО
Есть в Сочи частные пивоварни, и не мало. Пиво чудесное. Стоит конечно по 300 р пол литра, но вкус ярко отличается от магазинского. Так вот проблем сбыта ни в одной из них нет.
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Альф Утангри
90% крепкого спиртного левак , да и продажа почти везде круглосуточная , видимо с крышами уже все определились.
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