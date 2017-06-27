Новую платформу откроют на Рижском направлении МЖД

Новую платформу с двумя пассажирскими терминалами откроют на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом рассказал журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщает официальный портал городского правительства.

«Ее построят для более удобной пересадки с одного вида транспорта на другой в непосредственной близости к Московскому центральному кольцу и станции Стрешнево», — пояснил он.

По его словам, время пересадки с МЦК на электрички Рижского направления, сократится. Кроме того, уменьшится нагрузка на станции метро «Тушинская» и «Дмитровская».

«По прогнозам, пассажиропоток на новой платформе составит около 18 тысяч человек в час пик», — добавил чиновник.

Марат Хуснуллин отметил, что в настоящее время продолжаются работы по интеграции новых станций МЦК в сеть городского транспорта.