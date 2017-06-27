Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Любовь облегчает боль
«Ситуация кардинально изменится»: эксперт сделал прогноз по евро
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми
Чиновницу уволили после скандала с золотой медалью ее дочери
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado
Пять способов трансформировать свой автомобиль
«Выгорело все»: украинский волонтер об уничтоженных позициях ВСУ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит в купальнике (фото)
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
ВКС РФ добили боевиков, выживших после удара «Калибров» - СМИ
Эксперты Британии о том как санкции повлияли на РФ
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
«Газпром» ответил Порошенко на слова о мести Киеву
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
21Открытие Московского международного кинофестиваля
04:30 (мск), источник: Известия

Два новых ж/д вокзала планируют построить в Москве

Два новых железнодорожных вокзала на Киевском и Курском направлениях планируется построить в российской столице.

Источник: Агентство «Москва»

Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, один из вокзалов может появиться на Курском направлении в Старосырово, второй — на Киевском направлении в Санино.

Читайте также
Минздрав и РЖД организовали бесплатное тестирование на ВИЧ в поездах

Жидкин отметил, что от вокзалов пойдут параллельные ветки дороги для того, чтобы увеличить количество электричек и сократить между ними время прибытия.

«На этих линиях будут дополнительные станции», — сказал Жидкин в интервью сетевому изданию m24.ru.

Глава департамента добавил, что у вокзалов будут построены транспортно-пересадочные узлы.

По его словам, проект рассчитан на оптимизацию потоков людей, которые едут в центр города.

Жидкин пояснил, что строительство вокзалов пока находится на этапе подготовки концепции. Бюджет на реализацию проекта, по его словам, пока не выделен.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Авиакомпания «Якутия» открыла дополнительные рейсы для вывоза туристов из Турции
Моди и Трамп попросили Пакистан не допустить атак террористов
Авиакомпания «Якутия» открыла дополнительные рейсы для вывоза туристов из Турции
Белый дом: Сенат принял с нарушениями закон о санкциях против РФ
В Бразилии против президента выдвинуты обвинения в коррупции
В МТС сообщили, что арест акций не препятствует работе оператора
Легендарный вратарь оценил игру Акинфеева на Кубке конфедераций
СМИ: лица без гражданства смогут получить удостоверения личности
В США заявили, что правительство Асада готовит новую химатаку
Ливийские военные нашли древние артефакты на базе ИГ в Бенгази
Спорт
Казань в восторге: Криштиану вернулся Сборная Португалии в понедельник прибыла в Казань для подготовки к полуфинальному матчу Кубка конфедераций против Чили
Авто
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado Ожидается, что премьера внедорожника Toyota состоится на японском рынке в сентябре этого года
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми Поклонников умилили снимки, сделанные в теплой домашней обстановке.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь