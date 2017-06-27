Два новых ж/д вокзала планируют построить в Москве
Два новых железнодорожных вокзала на Киевском и Курском направлениях планируется построить в российской столице.
Два новых железнодорожных вокзала на Киевском и Курском направлениях планируется построить в российской столице.
Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
По его словам, один из вокзалов может появиться на Курском направлении в Старосырово, второй — на Киевском направлении в Санино.
Жидкин отметил, что от вокзалов пойдут параллельные ветки дороги для того, чтобы увеличить количество электричек и сократить между ними время прибытия.
«На этих линиях будут дополнительные станции», — сказал Жидкин в интервью сетевому изданию m24.ru.
Глава департамента добавил, что у вокзалов будут построены
По его словам, проект рассчитан на оптимизацию потоков людей, которые едут в центр города.
Жидкин пояснил, что строительство вокзалов пока находится на этапе подготовки концепции. Бюджет на реализацию проекта, по его словам, пока не выделен.