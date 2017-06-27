Два новых ж/д вокзала планируют построить в Москве

По его словам, один из вокзалов может появиться на Курском направлении в Старосырово, второй — на Киевском направлении в Санино.

Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Минздрав и РЖД организовали бесплатное тестирование на ВИЧ в поездах

Жидкин отметил, что от вокзалов пойдут параллельные ветки дороги для того, чтобы увеличить количество электричек и сократить между ними время прибытия.

«На этих линиях будут дополнительные станции», — сказал Жидкин в интервью сетевому изданию m24.ru.

Глава департамента добавил, что у вокзалов будут построены транспортно-пересадочные узлы.

По его словам, проект рассчитан на оптимизацию потоков людей, которые едут в центр города.

Жидкин пояснил, что строительство вокзалов пока находится на этапе подготовки концепции. Бюджет на реализацию проекта, по его словам, пока не выделен.