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04:16 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

25 дорог отремонтируют летом в Иркутске

Генподрядчик планирует сдать объекты в начале августа.

Источник: IrkutskMedia.ru

25 объектов ремонтируется в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Иркутске. Сейчас субподрядчики приступили к работам на 17-ти улицах. На остальных адресах ремонт начнется после поступления заказанных барьерных ограждений и резиноплит, которые не производятся в городе. По условиям контракта работы необходимо завершить до конца августа. Тем не менее, генподрядчик МУП «Иркутскавтодор» планирует сдать объекты на приемку в начале месяца, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Глава города Дмитрий Бердников совместно с представителями общественности оценил ход работ по четырем адресам. Работы на всех участках ведутся в соответствии с графиком.

«Представители общественности будут контролировать качество отремонтированных дорог в Иркутске. Приемка готовых объектов также будет проводиться при их участии и с учетом их мнения. Это позволит определить добросовестных подрядчиков, которые смогут работать на городском благоустройстве» — об этом во время рабочего выезда на дорожные работы заявил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

На улице Челябинской и улице Баррикад проводится подготовка к укладке основания и двухслойного покрытия — мелко— и крупнозернистого. В связи с этим улицы перекрыты до 26 июля. На улице Челябинской будут оборудованы пять дренажных колодцев для отвода грунтовых вод.

На улице Фридриха Энгельса сделаны тротуары, завершается укладка однослойного покрытия проезжей части. На улице Ширямова асфальтируются тротуары (1,3 тысячи кв. метров) и дорога от аэропорта до Байкальского кольца (20 тысяч кв. метров). Занижается уровень газонной почвы, что позволит избежать ее попадания на дорогу во время дождей.

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