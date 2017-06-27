Южная Корея принесет Дальнему Востоку 3 миллиарда
Российская сторона предложила увеличить за три года инвестиционное сотрудничество с Республикой Корея до 3 млрд долларов США, сообщает ИА «Дейта.ру».
Российская сторона предложила увеличить за три года инвестиционное сотрудничество с Республикой Корея до 3 млрд долларов США, сообщает ИА «Дейта.ру».
Об этом заявил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков на XI заседании
«Сейчас нам надо сконцентрировать свое внимание на увеличении объема инвестиционного сотрудничества. В этой связи полагаю целесообразным на очередном заседании нашей межправительственной комиссии, которая состоится в ближайшее время, зафиксировать цель: добиться в ближайшие три года объема инвестиционного сотрудничества на уровне не менее 3 млрд долларов. Цель, которую мы предлагаем зафиксировать, абсолютно достижима при полноценных практических усилиях с двух сторон», — сказал Александр Крутиков.
Как напомнил замминистра, в настоящее время
«Товарооборот между регионами Дальнего Востока и Республикой Корея стабильными темпами растет. За 4 месяца 2017 года он вырос на 25 процентов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил почти 2 млрд долларов. Причем растет как экспорт из России в Республику Корея, так и поставки импортной продукции из Кореи в регионы Дальнего Востока», — отметил он.
Михаил Грач.