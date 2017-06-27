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04:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Южная Корея принесет Дальнему Востоку 3 миллиарда

Российская сторона предложила увеличить за три года инвестиционное сотрудничество с Республикой Корея до 3 млрд долларов США, сообщает ИА «Дейта.ру».

Источник: ДЕЙТА

Об этом заявил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков на XI заседании Российско-Корейского Комитета по Дальнему Востоку и Сибири.

«Сейчас нам надо сконцентрировать свое внимание на увеличении объема инвестиционного сотрудничества. В этой связи полагаю целесообразным на очередном заседании нашей межправительственной комиссии, которая состоится в ближайшее время, зафиксировать цель: добиться в ближайшие три года объема инвестиционного сотрудничества на уровне не менее 3 млрд долларов. Цель, которую мы предлагаем зафиксировать, абсолютно достижима при полноценных практических усилиях с двух сторон», — сказал Александр Крутиков.

Как напомнил замминистра, в настоящее время российско-корейское торгово-экономическое сотрудничество на Дальнем Востоке динамично развивается и находится на высоком уровне — сообщает минвостокразвития.

«Товарооборот между регионами Дальнего Востока и Республикой Корея стабильными темпами растет. За 4 месяца 2017 года он вырос на 25 процентов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил почти 2 млрд долларов. Причем растет как экспорт из России в Республику Корея, так и поставки импортной продукции из Кореи в регионы Дальнего Востока», — отметил он.

Михаил Грач.

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