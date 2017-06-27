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04:27 (мск), источник: ИА REGNUM

Регионы ДФО за 2017 год нарастили объём госдолга до 152,2 млрд рублей

Треть кредитных обязательств округа приходится на Якутию.

Источник: Reuters

Регионы Дальнего Востока за шесть месяцев 2017 года нарастили объём государственного долга до 152,2 млрд рублей. Наибольший скачок показала республика Якутия — 5,4 млрд рублей. В целом же субъекты закредитовались незначительно, а некоторые и вовсе пошли по пути снижения объёмов долговых обязательств, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ.

На 1 января 2017 года объём государственного долга Якутии составлял почти 44,9 млрд рублей, муниципальных образований республики — 2,4 млрд рублей. Второй по величине объём госдолга приходился на Хабаровский край — около 36,1 млрд рублей, муниципалитеты — почти 3,2 млрд рублей. На третьем месте с госдолгом в 30,6 млрд рублей находилась Амурская область, муниципалитеты — 1,7 млрд рублей.

Магаданская область на начало 2017 года имела государственный долг в 12 мдрд рублей, муниципальные образования — 2,1 млрд рублей. Чукотка —11,3 млрд рублей и 369,6 млн рублей. Госдолг Приморского края составлял 6,2 млрд рублей, муниципалитетов — 5,2 млрд рублей. Еврейская АО — 4,9 млрд рублей и 506,4 млн рублей. Замыкает список Камчатка с госдолгом в 3,3 млрд рублей, муниципалитеты накопили обязательств на 1,7 млрд рублей.

Сахалинская область госдолга не имела, однако муниципальные образования региона задолжали 1,6 млрд рублей.

К 1 июня Якутия нарастила госдолг на 5,4 млрд рублей до 50,3 млрд рублей, муниципалитеты снизили до 2,3 млрд рублей. Объём государственного долга Хабаровского края увеличился до 37,3 млрд рублей, муниципалитетов снизился до 2,9 млрд рублей. Амурская область опустила планку до 27,4 млрд рублей, муниципалитеты — до 1,6 млрд рублей.

Магаданская область закредитовалась до 12,4 млрд рублей, объём госдолга муниципальных образований остался на прежнем уровне. Чукотка снизила показатель до 10 млрд рублей, муниципалитеты — до 265,6 млн рублей.

Замыкающая тройка несколько изменилась: Еврейская автономная область закредитовалась до 5,2 млрд рублей, муниципальные образования — до 558,6 млн рублей. Приморский край опустился до 5 млрд рублей, муниципалитеты — до 4,8 млрд рублей. Камчатка наоборот увеличила планку до 4,8 млрд рублей, муниципалитеты снизили до 1,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, у самого закредитованного дальневосточного региона доходы в 2017 году сократились. За 5 месяцев 2017 года в бюджет Якутии поступило 60,5 млрд рублей, в том числе 14,5 млрд — налоги на доходы организаций и 16,3 млрд — дотации из федеральной казны. Общий доход региона с 1 января по 1 июня 2017 года на 16,2 млрд рублей меньше, чем в прошлом году. Расходы республики в 2017 году достигли 68,1 млрд рублей, почти на 12 млрд рублей меньше, чем за январь-май 2016 года.

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