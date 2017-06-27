Глава Росавтодора проверил ремонт дорог в Новосибирской области

Проезд открыт и открыт надолго. Во время реконструкции этого участка федеральной трассы Иртыш в районе Коченево уложили долговечное покрытие — цементобетон. С гарантией — капремонт здесь не понадобится в ближайшие полвека. Еще есть развязка и специальные проезды для сельхозтехники. Все по высоким стандартам безопасности.

Этот пусковой комплекс — одна из финальных точек большой инспекторской поездки главы федерального дорожного агентства по регионам. Эффективности вложения федеральных денег в этот объект ставит высокую оценку.

Роман Старовойт, Руководитель федерального дорожного агентства: «Это приятный финиш нашего большого путешествия. Торжественная церемония — сдача головного участка трассы Иртыш, мы ее прошли полностью, от Челябинска до Новосибирска. Ответственно заявляю вам, что это самый современный и красивый участок дороги».

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: «Это основной въезд в город в рамках агломерации, Коченевский район. Это наиболее активно развивающиеся наши территории в рамках агломерации. Это промышленно-логистический парк, промышленные предприятия, наконец, это въезд с этой стороны к Толмачево».

Почти 6 десятков дорог, которые создают транспортный каркас Новосибирской агломерации, в этом году попали в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Это дороги в Бердске, Кольцово, Искитиме, городе Обь и в самом Новосибирске. Улицы Есенина, Немировича-Данченко, Петухова. Главное — не просто качественный ремонт дорожного покрытия, а снижение аварийности.

Ольга Омелаенко, корреспондент: «Это место на улице Петухова, рядом с пересечением с улицей Громова — один из очагов аварийности, здесь было сразу несколько стихийных выездов на трассу, необорудованные тротуары. Сейчас все выезды четко обозначены бордюрами, тротуары заасфальтирвоаны. Кроме того, сразу несколько остановок на этом участке перенесут в соответствии с ГОСТами».

Подрядчик докладывает — работы будут завершены к началу сентября. С опережением сроков. В сравнении городами других регионов — Новосибирск — один из лидеров.

Роман Старовойт, руководитель Федерального дорожного агентства: «Если сравнивать с другими городами, которые мы посмотрели за прошедшую неделю, отрадно видеть, что в Новосибирске не только поверхность автомобильной дороги ремонтируют, а подходят коллеги комплексно. Здесь идет восстановление тротуаров, они тоже давно требуют ремонта, ремонт бордюрного камня».

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: «Претендовать на будущий год — о чем говорит Роман Владимирович… мы стараемся, работаем, для нас это программа — палочка выручалочка, это глоток воздуха. Для нас очень важная прозвучавшая сегодня оценка, удовлетворительная оценка нашей работы».

Главные оценки будут выставлены после сдачи объектов. В программу заложены четкие критерии снижения аварийности. Чем более заметным будет роста безопасности — тем выше балл. И выше шансы на вхождение в новый этап федеральной программы. .