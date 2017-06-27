Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Ученые советуют добираться до работы на велосипеде
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
СМИ: Россия «уничтожит» США в Саудовской Аравии поставками оружия
В США показали быстро «дрифтующий» авианосец – СМИ
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
39-летняя Ольга Орлова отказалась выходить замуж
Дрифт атомного авианосца ВМС США сняли на камеру – СМИ
СМИ: Михаил Задорнов отказался лечиться от рака
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
10:57 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Глава Росавтодора проверил ремонт дорог в Новосибирской области

Роман Старовойт объезжал с проверкой трассы, которые сейчас ремонтируют по федеральной программе «Качественные и безопасные дороги». Как оценил работы ревизор?

Источник: РИА "Новости"

Проезд открыт и открыт надолго. Во время реконструкции этого участка федеральной трассы Иртыш в районе Коченево уложили долговечное покрытие — цементобетон. С гарантией — капремонт здесь не понадобится в ближайшие полвека. Еще есть развязка и специальные проезды для сельхозтехники. Все по высоким стандартам безопасности.

Этот пусковой комплекс — одна из финальных точек большой инспекторской поездки главы федерального дорожного агентства по регионам. Эффективности вложения федеральных денег в этот объект ставит высокую оценку.

Роман Старовойт, Руководитель федерального дорожного агентства: «Это приятный финиш нашего большого путешествия. Торжественная церемония — сдача головного участка трассы Иртыш, мы ее прошли полностью, от Челябинска до Новосибирска. Ответственно заявляю вам, что это самый современный и красивый участок дороги».

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: «Это основной въезд в город в рамках агломерации, Коченевский район. Это наиболее активно развивающиеся наши территории в рамках агломерации. Это промышленно-логистический парк, промышленные предприятия, наконец, это въезд с этой стороны к Толмачево».

Почти 6 десятков дорог, которые создают транспортный каркас Новосибирской агломерации, в этом году попали в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Это дороги в Бердске, Кольцово, Искитиме, городе Обь и в самом Новосибирске. Улицы Есенина, Немировича-Данченко, Петухова. Главное — не просто качественный ремонт дорожного покрытия, а снижение аварийности.

Ольга Омелаенко, корреспондент: «Это место на улице Петухова, рядом с пересечением с улицей Громова — один из очагов аварийности, здесь было сразу несколько стихийных выездов на трассу, необорудованные тротуары. Сейчас все выезды четко обозначены бордюрами, тротуары заасфальтирвоаны. Кроме того, сразу несколько остановок на этом участке перенесут в соответствии с ГОСТами».

Подрядчик докладывает — работы будут завершены к началу сентября. С опережением сроков. В сравнении городами других регионов — Новосибирск — один из лидеров.

Роман Старовойт, руководитель Федерального дорожного агентства: «Если сравнивать с другими городами, которые мы посмотрели за прошедшую неделю, отрадно видеть, что в Новосибирске не только поверхность автомобильной дороги ремонтируют, а подходят коллеги комплексно. Здесь идет восстановление тротуаров, они тоже давно требуют ремонта, ремонт бордюрного камня».

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: «Претендовать на будущий год — о чем говорит Роман Владимирович… мы стараемся, работаем, для нас это программа — палочка выручалочка, это глоток воздуха. Для нас очень важная прозвучавшая сегодня оценка, удовлетворительная оценка нашей работы».

Главные оценки будут выставлены после сдачи объектов. В программу заложены четкие критерии снижения аварийности. Чем более заметным будет роста безопасности — тем выше балл. И выше шансы на вхождение в новый этап федеральной программы. .

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Студент НГУ умер в больнице от инфаркта после экзамена
Власти Забайкалья нашли квартиру пожаловавшейся Путину женщине
В администрации Порошенко раскрыли детали «формулы Макрона»
Ограничения торговли водкой и вином могут расширить
В РФС рассказали о недостатке ума у Дзюбы и Кокорина
Минздрав назвал самые здоровые и больные регионы России
Москва разработала план по решению проблемы КНДР
Три журналиста CNN уволились после скандала со статьей о России
Спорт
Казань не устает от Роналду: город встретил полуфиналистов КК Сборные Португалии и Чили по футболу прибыли в Казань, где в среду встретятся в полуфинале Кубка конфедераций
Авто
BMW нового поколения: официальные фото BMW представила кроссовер Х3 очередной генерации
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
20-летие поттерианы: как выглядят сейчас звезды «Гарри Поттера» Ровно 20 лет назад увидела свет первая книга поттерианы — в честь этой даты вспоминаем главных героев серии и смотрим, как выглядят актеры, воплотившие их на экране
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь