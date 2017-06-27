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05:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Частный инвестор готов построить дом для престарелых в Иркутске

Сумма инвестиций — 300 млн рублей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Частный инвестор готов построить современный пансионат для пожилых людей в Иркутске стоимостью порядка 300 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

Предполагается, что в пансионате на 108 мест будут созданы условия проживания, максимально приближенные к домашним, и применяться передовые европейские технологии по уходу за пожилыми людьми.

«Между губернатором и инвестором подписан меморандум о намерениях. Следующий шаг —подписание соглашения о возведении здания пансионата. Однако для этого необходимо определить место под строительство», — говорится в сообщении со ссылкой на заместителя председателя облправительства Валентину Вобликову.

В настоящее время рассматривается несколько вариантов размещения пансионата, наиболее удобный, по мнению В. Вобликовой, площадка у Госпиталя ветеранов в микрорайоне Юбилейный, которая находится в собственности Иркутска.

«Те участки, которые есть в областной собственности — расположены достаточно далеко от необходимой инфраструктуры (…). Мы писали письма в администрацию Иркутска о предоставлении данного участка и получили дважды отказ, так как участок имеет обременения», — цитирует пресс-служба зампреда правительства.

По информации пресс-службы, ситуацию взял на контроль депутат Государственной думы от региона Алексей Красноштанов.

«Инвестор готов направить около 100 млн рублей, еще 200 млн предоставит Пенсионный фонд РФ. Очень обидно, если регион лишится такой возможности. Я думаю, администрация Иркутска должна помочь нам в решении этого вопроса», — цитирует пресс-служба депутата.

Если проект по строительству пансионата будет реализован, он станет первым частным домом для престарелых в Иркутской области.

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