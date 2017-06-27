Частный инвестор готов построить дом для престарелых в Иркутске
Сумма инвестиций — 300 млн рублей.
Сумма инвестиций — 300 млн рублей.
Частный инвестор готов построить современный пансионат для пожилых людей в Иркутске стоимостью порядка 300 млн рублей, сообщила в понедельник
Предполагается, что в пансионате на 108 мест будут созданы условия проживания, максимально приближенные к домашним, и применяться передовые европейские технологии по уходу за пожилыми людьми.
«Между губернатором и инвестором подписан меморандум о намерениях. Следующий шаг —подписание соглашения о возведении здания пансионата. Однако для этого необходимо определить место под строительство», — говорится в сообщении со ссылкой на заместителя председателя облправительства Валентину Вобликову.
В настоящее время рассматривается несколько вариантов размещения пансионата, наиболее удобный, по мнению В. Вобликовой, площадка у Госпиталя ветеранов в микрорайоне Юбилейный, которая находится в собственности Иркутска.
«Те участки, которые есть в областной собственности — расположены достаточно далеко от необходимой инфраструктуры (…). Мы писали письма в администрацию Иркутска о предоставлении данного участка и получили дважды отказ, так как участок имеет обременения», — цитирует
По информации
«Инвестор готов направить около 100 млн рублей, еще 200 млн предоставит Пенсионный фонд РФ. Очень обидно, если регион лишится такой возможности. Я думаю, администрация Иркутска должна помочь нам в решении этого вопроса», — цитирует
Если проект по строительству пансионата будет реализован, он станет первым частным домом для престарелых в Иркутской области.