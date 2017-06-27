Меньше хлеба и больше полуфабрикатов стали производить в Приморье

Из пищевых продуктов увеличилось производство крупы (в 2р), мяса и субпродуктов птицы домашней, нектаров фруктовых и овощных (в 1.6р), молока (на 28%), кисломолочных продуктов (на 13%), кондитерских изделий (на 3%), рыбы и рыбопродуктов, мясных полуфабрикатов (на 2%).

Сократился выпуск хлеба и хлебобулочных изделий, масла растительного нерафинированного, колбасных изделий, минеральных вод — сообщает Приморскстат.

Михаил Грач.