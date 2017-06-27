Госдолг Красноярского края снова стал расти

Государственный долг Красноярского края снова стал расти. Согласно данным регионального минфина, за май сумма обязательств региона увеличилась на 1 млрд рублей и теперь составляет почти 96,9 млрд рублей.

Кроме того, размер задолженности по государственным облигациям составляет почти 60,7 млрд рублей. Около 31,6 млрд край должен по бюджетным кредитам и почти 4,3 млрд — банкам. Обязательства по госгарантиям оцениваются в 239,3 млн рублей. Таким образом, у края вырос объем обязательств по бюджетным кредитам, но сократился по коммерческим займам.

Отметим, что по состоянию на 1 января госдолг составлял те же 95,9 млрд рублей, но в феврале и марте он достиг исторической отметки, превысив 105 млрд. После этого сумма начала снижаться.