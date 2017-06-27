Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Ученые советуют добираться до работы на велосипеде
Киев ответил на решение суда по спору с Россией на $3 млрд
Выпускной-2017: наряды звездных детей (фото)
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
ВКС РФ добили боевиков, выживших после удара «Калибров» - СМИ
Эксперты Британии о том как санкции повлияли на РФ
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
21Открытие Московского международного кинофестиваля
05:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Госдолг Красноярского края снова стал расти

За май сумма обязательств региона увеличилась на 1 млрд рублей.

Источник: Reuters

Государственный долг Красноярского края снова стал расти. Согласно данным регионального минфина, за май сумма обязательств региона увеличилась на 1 млрд рублей и теперь составляет почти 96,9 млрд рублей.

Кроме того, размер задолженности по государственным облигациям составляет почти 60,7 млрд рублей. Около 31,6 млрд край должен по бюджетным кредитам и почти 4,3 млрд — банкам. Обязательства по госгарантиям оцениваются в 239,3 млн рублей. Таким образом, у края вырос объем обязательств по бюджетным кредитам, но сократился по коммерческим займам.

Отметим, что по состоянию на 1 января госдолг составлял те же 95,9 млрд рублей, но в феврале и марте он достиг исторической отметки, превысив 105 млрд. После этого сумма начала снижаться.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Госдолг Красноярского края снова стал расти
Белый дом: Сенат принял с нарушениями закон о санкциях против РФ
В Бразилии против президента выдвинуты обвинения в коррупции
В МТС сообщили, что арест акций не препятствует работе оператора
Легендарный вратарь оценил игру Акинфеева на Кубке конфедераций
СМИ: лица без гражданства смогут получить удостоверения личности
В США заявили, что правительство Асада готовит новую химатаку
Ливийские военные нашли древние артефакты на базе ИГ в Бенгази
Спорт
Казань в восторге: Криштиану вернулся Сборная Португалии в понедельник прибыла в Казань для подготовки к полуфинальному матчу Кубка конфедераций против Чили
Авто
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado Ожидается, что премьера внедорожника Toyota состоится на японском рынке в сентябре этого года
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми Поклонников умилили снимки, сделанные в теплой домашней обстановке.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь