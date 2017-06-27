«КрасАвиа» открыла рейсы до старинного поселка Ярцево

С 28 июня авиакомпания «КрасАвиа» запустит прямые рейсы по маршруту Красноярск-Ярцево и Ярцево-Красноярск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального авиаперевозчика.

Рейсы до села в Енисейском районе будут осуществляться каждую среду. Минимальный тариф в одну сторону составит 3 тыс. рублей. Перевозить пассажиров будут 19-местные двухмоторные воздушные судна L410. Время в пути — 1 час 50 минут.

«Новое направление “КрасАвиа” открывает в рамках краевой программы субсидирования авиаперевозок. Программа направлена на развитие авиасообщения между регионами. Государственное субсидирование позволяет сдерживать тарифы на перевозки, поэтому авиабилеты становятся доступными и выгодными для пассажиров», — рассказали представители авиакомпании.

Решение о запуске нового направления в село Ярцево Енисейского района приняли депутаты Заксобрания в 2016 году. Таким образом парламентарии решили проблему с доступностью отдаленных территорий края.

Ярцево — село в Енисейском районе Красноярского края, основанное в начале XVII века. Оно расположено на берегу Енисея между двумя крупными левыми притоками — реками Кас и Сым.