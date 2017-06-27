Скоростное шоссе Р-254 «Иртыш» открыли в Коченевском районе

Две полосы в одну сторону, две в другую, между ними разделительный бордюр для безопасного движения. И так — шесть километров.

Это третий этап строительства дороги от развязки Р-254 с Северным объездом в сторону поселка Коченево. Магистраль вошла в перечень первоочередных инвестиционных проектов, утвержденных федеральным правительством. Здесь проходит грузо- и пассажиропоток между соседними регионами Сибири и Уралом.

— Этот участок является частью проекта «Безопасные и качественные дороги», который направлен на решение острых вопросов в дорожной отрасли в городах, где население превышает 500 тысяч человек. Новосибирская городская агломерации вошла в число 38 агломераций. Это, конечно, заслуга и губернатора, и всей команды, — говорит руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.