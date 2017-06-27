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10:59 (мск), источник: VN.ru

Скоростное шоссе Р-254 «Иртыш» открыли в Коченевском районе

Двухполосная дорога стала современным автобаном с разделительными бордюрами и освещением. В Коченевском районе открыли после реконструкции участок трассы Р- 254 «Иртыш». Специальное покрытие из цементобетона прослужит 50 лет.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Две полосы в одну сторону, две в другую, между ними разделительный бордюр для безопасного движения. И так — шесть километров.

Это третий этап строительства дороги от развязки Р-254 с Северным объездом в сторону поселка Коченево. Магистраль вошла в перечень первоочередных инвестиционных проектов, утвержденных федеральным правительством. Здесь проходит грузо- и пассажиропоток между соседними регионами Сибири и Уралом.

— Этот участок является частью проекта «Безопасные и качественные дороги», который направлен на решение острых вопросов в дорожной отрасли в городах, где население превышает 500 тысяч человек. Новосибирская городская агломерации вошла в число 38 агломераций. Это, конечно, заслуга и губернатора, и всей команды, — говорит руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

При строительстве применяли новые технологии. Дорожное полотно состоит из нескольких слоев песка и бетона. Это значительно увеличивает срок службы — при должном содержании хватит на 50 лет. Кроме того, на трассе построена транспортная развязка у поворота на поселок Светлый. А под дорогой оборудовали тоннель для прогона скота и проезда сельскохозяйственной техники. Все сделано для того, чтобы движение было комфортным и безопасным.

На трассе Р-254 сейчас идет реконструкция еще двух участков протяженностью 23 километра. Закончить все работы планируют к концу 2018 года.

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