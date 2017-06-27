Партия самолетов Як-130 с Иркутского авиазавода поступила в ВКС под Краснодаром

Партия из трех новых учебно-боевых самолетов Як-130 поступила в состав Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков с Иркутского авиационного завода согласно Гособоронзаказу-2017. Всего Краснодарским ВВАУЛ было получено более 80-ти единиц летной техники данного типа с 2013 года. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Перелет к месту базирования в Краснодарском крае осуществлялся из Иркутской области с тремя промежуточными посадками для заправки.

«Специалисты инженерно-авиационной службы и летный состав Воздушно-космических сил выполнили прием техники на земле и в воздухе соответственно. В ходе приема были проверены качество сборки авиационной техники, работа всех систем и механизмов, соответствие летных и технических характеристик заявленным», — отметили в пресс-службе.