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06:08 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Партия самолетов Як-130 с Иркутского авиазавода поступила в ВКС под Краснодаром

Более 80-ти единиц авиатехники передали Краснодарскому высшему военному авиационному училищу летчиков за последние четыре года.

Источник: IrkutskMedia.ru

Партия из трех новых учебно-боевых самолетов Як-130 поступила в состав Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков с Иркутского авиационного завода согласно Гособоронзаказу-2017. Всего Краснодарским ВВАУЛ было получено более 80-ти единиц летной техники данного типа с 2013 года. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Перелет к месту базирования в Краснодарском крае осуществлялся из Иркутской области с тремя промежуточными посадками для заправки.

«Специалисты инженерно-авиационной службы и летный состав Воздушно-космических сил выполнили прием техники на земле и в воздухе соответственно. В ходе приема были проверены качество сборки авиационной техники, работа всех систем и механизмов, соответствие летных и технических характеристик заявленным», — отметили в пресс-службе.

Справка: Як-130 — двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения, предназначенный для обучения и боевой подготовки летного состава, а также боевого применения в простых и сложных метеоусловиях по воздушным и наземным целям.

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