Партия самолетов Як-130 с Иркутского авиазавода поступила в ВКС под Краснодаром
Более 80-ти единиц авиатехники передали Краснодарскому высшему военному авиационному училищу летчиков за последние четыре года.
Более 80-ти единиц авиатехники передали Краснодарскому высшему военному авиационному училищу летчиков за последние четыре года.
Партия из трех новых
Перелет к месту базирования в Краснодарском крае осуществлялся из Иркутской области с тремя промежуточными посадками для заправки.
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Справка: Як-130 — двухместный реактивный