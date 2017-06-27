Жительница Забайкалья получила квартиру в Чите после жалобы президенту

Квартира площадью 45,2 квадратных метра предоставлена на улице Народная в Чите по договору безвозмездного пользования до момента оформления права собственности Забайкальского края на квартиру, говорится в сообщении.

Главврач больницы в Апатитах, пациентка которой жаловалась Путину, уволился

В последующем квартира будет предоставлена Калининой по договору социального найма.

Ранее сообщалось, что 15 июня, во время «Прямой линии» президента России Путина жительница Забайкальского края пожаловалась главе государства на то, что ей предоставили непригодное жилье после пожаров в 2015 году.

На следующий день губернатор края Наталья Жданова встретилась с Калининой и поручила первому заместителю председателя правительства Забайкальского края Александру Кулакову предложить варианты решения проблемы в течение недели.