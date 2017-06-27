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09:00 (мск), источник: Интерфакс

Жительница Забайкалья получила квартиру в Чите после жалобы президенту

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU — Власти Забайкальского края подобрали в Чите квартиру Наталье Калининой, которая пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на то, что после степных пожаров 2015 года ей предоставили непригодное жилье, сообщили в региональной администрации.

Квартира площадью 45,2 квадратных метра предоставлена на улице Народная в Чите по договору безвозмездного пользования до момента оформления права собственности Забайкальского края на квартиру, говорится в сообщении.

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В последующем квартира будет предоставлена Калининой по договору социального найма.

Ранее сообщалось, что 15 июня, во время «Прямой линии» президента России Путина жительница Забайкальского края пожаловалась главе государства на то, что ей предоставили непригодное жилье после пожаров в 2015 году.

На следующий день губернатор края Наталья Жданова встретилась с Калининой и поручила первому заместителю председателя правительства Забайкальского края Александру Кулакову предложить варианты решения проблемы в течение недели.

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