Определены конечные пункты «Приморье-1» и «Приморье-2»

Зарубино, Посьет, Владивосток, Восточный и Находка определены в качестве пунктов пропуска для вывоза транзитных контейнеров из Китая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт кабинета министров РФ.

Транзитные контейнеры из Китая, ввезенные через железнодорожный пункт пропуска Махалино, должны вывозиться с территории России через морские пункты пропуска Зарубино и Посьет, а ввезенные через железнодорожный пункт пропуска Пограничный — через морские пункты пропуска Владивосток, Восточный и Находка.