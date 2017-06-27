Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Болезни сердца назвали платой за способность размножаться
«Газпром» ответил Порошенко на слова о мести Украине
Делом о «липовой» золотой медали занялись следователи
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
Минфин вышел на зарубежный долговой рынок Почему рубль падает и кто выкупает российские евробонды?
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
СМИ: к Харькову идет колонна со сгоревшей в Донбассе техникой ВСУ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит в купальнике (фото)
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
ВКС РФ добили боевиков, выживших после удара «Калибров» - СМИ
Эксперты Британии о том как санкции повлияли на РФ
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
06:38 (мск), источник: VLADNEWS

Определены конечные пункты «Приморье-1» и «Приморье-2»

Потоки грузов распределили между портами.

Источник: VLADNEWS

Зарубино, Посьет, Владивосток, Восточный и Находка определены в качестве пунктов пропуска для вывоза транзитных контейнеров из Китая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт кабинета министров РФ.

Транзитные контейнеры из Китая, ввезенные через железнодорожный пункт пропуска Махалино, должны вывозиться с территории России через морские пункты пропуска Зарубино и Посьет, а ввезенные через железнодорожный пункт пропуска Пограничный — через морские пункты пропуска Владивосток, Восточный и Находка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пирамиду из бургеров создадут во Владивостоке
Белый дом: Сенат принял с нарушениями закон о санкциях против РФ
В Бразилии против президента выдвинуты обвинения в коррупции
В МТС сообщили, что арест акций не препятствует работе оператора
Легендарный вратарь оценил игру Акинфеева на Кубке конфедераций
СМИ: лица без гражданства смогут получить удостоверения личности
В США заявили, что правительство Асада готовит новую химатаку
Ливийские военные нашли древние артефакты на базе ИГ в Бенгази
Спорт
Казань в восторге: Криштиану вернулся Сборная Португалии в понедельник прибыла в Казань для подготовки к полуфинальному матчу Кубка конфедераций против Чили
Авто
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado Ожидается, что премьера внедорожника Toyota состоится на японском рынке в сентябре этого года
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми Поклонников умилили снимки, сделанные в теплой домашней обстановке.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь