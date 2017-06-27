Отремонтированные дороги в Омске обеспокоили ГИБДД

«У ГИБДД вызывает беспокойство опыт прошлого года, когда с отремонтированными дорогами повышается аварийность — люди несутся. Мы понимаем и то, что не сразу сделаем разметку, а только через 10 дней, потому что надо асфальту улежаться. Мы в том году сделали “по свежаку”, а она вся пожелтела», — рассказал глава департамента городского хозяйства Сергей Фролов.

Так, в прошлом году крайне плохое состояние дорог сократило аварийность на 24% за счет меньшей скорости движения транспорта. При этом после завершения ремонта на 57 улицах на смену неудовлетворительного качества дорог в качестве причины ДТП пришло лихачество, когда аварии стали происходить из-за превышения скорости.