Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Россияне не хотят видеть стандартные пачки сигарет
Названа страна, поток туристов из РФ в которую вырос на 225%
Делом о «липовой» золотой медали занялись следователи
США заключили военную сделку на $366 млн.
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
«Выгорело все»: украинский волонтер об уничтоженных позициях ВСУ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит в купальнике (фото)
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Владимир Фриске заговорил о новом обмане Шепелева - СМИ
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
«Газпром» ответил Порошенко на слова о мести Киеву
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
1450-летие Николь Кидман
07:43 (мск), источник: СуперОмск

Отремонтированные дороги в Омске обеспокоили ГИБДД

Омские власти и ГИБДД в разгар ремонтной кампании на городских дорогах обеспокоились уровнем аварийности, который может возрасти после завершения ремонта — на ровных дорогах может вырасти скорость движения и, как следствие, число ДТП.

«У ГИБДД вызывает беспокойство опыт прошлого года, когда с отремонтированными дорогами повышается аварийность — люди несутся. Мы понимаем и то, что не сразу сделаем разметку, а только через 10 дней, потому что надо асфальту улежаться. Мы в том году сделали “по свежаку”, а она вся пожелтела», — рассказал глава департамента городского хозяйства Сергей Фролов.

Так, в прошлом году крайне плохое состояние дорог сократило аварийность на 24% за счет меньшей скорости движения транспорта. При этом после завершения ремонта на 57 улицах на смену неудовлетворительного качества дорог в качестве причины ДТП пришло лихачество, когда аварии стали происходить из-за превышения скорости.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Белый дом: Сенат принял с нарушениями закон о санкциях против РФ
В Бразилии против президента выдвинуты обвинения в коррупции
В США заявили, что правительство Асада готовит новую химатаку
Легендарный вратарь оценил игру Акинфеева на Кубке конфедераций
СМИ: лица без гражданства смогут получить удостоверения личности
Второй оползень сошел в китайской провинции Сычуань
Ливийские военные нашли древние артефакты на базе ИГ в Бенгази
Спорт
Казань в восторге: Криштиану вернулся Сборная Португалии в понедельник прибыла в Казань для подготовки к полуфинальному матчу Кубка конфедераций против Чили
Авто
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado Ожидается, что премьера внедорожника Toyota состоится на японском рынке в сентябре этого года
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми Поклонников умилили снимки, сделанные в теплой домашней обстановке.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь