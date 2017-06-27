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08:01 (мск), источник: NewsKo

Камская ГЭС возобновила холостой сброс из-за сохраняющегося высокого притока

Камская ГЭС (филиал «РусГидро») возобновила холостой сброс воды.

Как сообщает пресс-центр Камской ГЭС, 26—27 июня 2017 года планируется увеличение холостого сброса, после чего среднесуточный расход в нижний бьеф Камского гидроузла составит 4800−5200 м3/с. Отметка нижнего бьефа поднимется до 91,10 м балтийской системы высот (БС).

Приток воды к створу Камской ГЭС в июне 2017 года превышает среднемноголетние значения почти в три раза. Если рост притока воды к створу Камского гидроузла увеличится, то в последующие дни возможно увеличение сбросных расходов до 6000 м3/с. Уровень нижнего бьефа при этом достигнет отметки 91,54 м БС.

Дальнейшее изменение сбросных расходов будет определяться складывающимися гидрометеорологическими условиями.

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