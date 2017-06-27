Камская ГЭС возобновила холостой сброс из-за сохраняющегося высокого притока
Камская ГЭС (филиал «РусГидро») возобновила холостой сброс воды.
Камская ГЭС (филиал «РусГидро») возобновила холостой сброс воды.
Как сообщает
Приток воды к створу Камской ГЭС в июне 2017 года превышает среднемноголетние значения почти в три раза. Если рост притока воды к створу Камского гидроузла увеличится, то в последующие дни возможно увеличение сбросных расходов до 6000 м3/с. Уровень нижнего бьефа при этом достигнет отметки 91,54 м БС.
Дальнейшее изменение сбросных расходов будет определяться складывающимися гидрометеорологическими условиями.