Генпрокуратура уличила фонд капремонта в Омске в многочисленных нарушениях

Генеральная прокуратура РФ опубликовала отчёт о нарушениях, которые были обнаружены в Сибирском федеральном округе во время проверок региональных фондов капитального ремонта многоквартирных домов. Омская область оказалась одним из самых проблемных регионов.

Капитальный ремонт многоквартирных домов в Омской области ощутимо отстаёт от программы. По итогам 2016 года выполнено только 33% от запланированного объёма работ. По состоянию на 1 мая 2017 года отремонтировали только 1285 домов из 3015 запланированных.

Региональный фонд капремонта в Омской области не принимает надлежащие меры по неуплатам взносов на капремонт. По итогам 2016 года задолженность составляла 207 миллионов рублей. Однако фонд не предъявлял должникам никаких претензий и исков.

Прокуратура пообещала принять по всем нарушениям меры прокурорского реагирования.