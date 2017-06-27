Генпрокуратура уличила фонд капремонта в Омске в многочисленных нарушениях
Из запланированной программы ремонта выполнена только треть работы, а должникам практически прощают неуплаченные взносы.
Из запланированной программы ремонта выполнена только треть работы, а должникам практически прощают неуплаченные взносы.
Генеральная прокуратура РФ опубликовала отчёт о нарушениях, которые были обнаружены в Сибирском федеральном округе во время проверок региональных фондов капитального ремонта многоквартирных домов. Омская область оказалась одним из самых проблемных регионов.
Капитальный ремонт многоквартирных домов в Омской области ощутимо отстаёт от программы. По итогам 2016 года выполнено только 33% от запланированного объёма работ. По состоянию на 1 мая 2017 года отремонтировали только 1285 домов из 3015 запланированных.
Региональный фонд капремонта в Омской области не принимает надлежащие меры по неуплатам взносов на капремонт. По итогам 2016 года задолженность составляла 207 миллионов рублей. Однако фонд не предъявлял должникам никаких претензий и исков.
Прокуратура пообещала принять по всем нарушениям меры прокурорского реагирования.