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07:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцев выселяют из квартир за долги по коммуналке

В ближайшее время сто абонентов филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания», проживающих в городе Артем, получат предупреждения о выселении от администрации городского округа. Причиной являются долги за теплоснабжение перед ресурсоснабжающей организацией. Об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в «Приморской генерации».

Источник: ДЕЙТА

Неплательщики проживают в квартирах по договорам социального найма, в соответствии с которыми жильцы обязаны своевременно и в полном объеме вносить коммунальные платежи. Все потребители, попавшие в «черный список», уже более полугода без уважительной причины не оплачивают услуги отопления и горячего водоснабжения, однако пользуются ими в полном объеме. Их задолженность составляет более 6 миллионов рублей. Общий долг потребителей в городе Артем перед филиалом «Приморская генерация» составляет 132 миллиона рублей.

Подобные предупреждения являются последним напоминанием для неплательщиков, теперь им необходимо полностью расплатиться с долгами за теплоснабжение либо заключить с энергетиками договор о реструктуризации. В противном случае администрация Артемовского городского округа будет вынуждена обратиться в суд с иском о расторжении договора найма и выселении должника из занимаемой квартиры.

«В связи с критической суммой долга за теплоснабжение филиал “Приморская генерация” вынужден прибегать ко всем законным мерам воздействия. Платежи потребителей за потребленные ресурсы — это основной источник финансирования компании. Эти средства необходимы для проведения ремонтной кампании, закупки топлива, обеспечения стабильной работы энергообъектов, которые вырабатывают электроэнергию и тепло. Рост дебиторской задолженности может привести к снижению надежности энергоснабжения, от чего в свою очередь могут пострадать и добросовестные потребители. Данные предупреждения — это последняя попытка наладить с должниками конструктивный диалог, не доводя до выселения», — подчеркнула начальник Артемовского отделения теплосбыта Ольга Скорикова.

Стоит отметить, что энергетики всегда готовы пойти навстречу своим потребителям, и заключить договор о реструктуризации долга. Такое соглашение позволит гасить задолженность поэтапно в течение года, а также защитит от начисления пеней, судебных разбирательств и визитов судебных приставов.

Чтобы заключить соглашение о реструктуризации долга достаточно обратиться с паспортом и документом, подтверждающим право собственности на квартиру (или договором социального найма), в абонентский отдел филиала «Приморская генерация АО «ДГК» в Артеме: ул. Амурская, д. 40, кабинет 10. Часы приема: понедельник-пятница с 8−00 до 17−00, обед с 12−00 до 13−00.

Улугбек Тимуридов.

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