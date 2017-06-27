На двух участках в Челябинске ограничат движение

До 2 июля на Копейском шоссе около 36-го дома нельзя проехать в направлении города, там меняют плиты перекрытия водовода.

Асфальт ремонтируют на Братьев Кашириных от Молодогвардейцев до улицы 40 лет Победы — там проезд затруднен до 10 вечера пятницы 30 июня, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».