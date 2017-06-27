Военные отказали омскому первому вице-мэру Фролову в понтонном мосте

Вчера, 26 июня, на совещании по организации движения на период ремонта Юбилейного моста обсуждалась перспектива замены на временное сооружение. В частности, депутаты Горсовета лоббировали сооружение понтонного моста.

При этом первый вице-мэр Омска Сергей Фролов взялся за дело энергично, но столкнулся с трудностями. Построить такой объект под силу только военной технике, но представители Сибирского военного округа отказали гражданским. А зря.

Сергей Фролов, первый вице-мэр Омска:

— Я общался с Министерством обороны. Меня отправили в Сибирский военный округ, после чего связался с департаментом имущественных отношений Сибирского округа. Гражданских понтонов мы не нашли априори, а военные говорят: «У нас такой практики нет, чтобы мы, если это не учения, ставили для гражданских понтонный мост» (Цитата РИА «СуперОмск»).

Однако главным аргументом в пользу отказа от идеи с понтонным мостом стал финансовый момент. На сооружение понтонного дублера Юбилейного моста нужно 15 миллионов рублей. Таких денег в бюджете Омска нет.

Поэтому городской администрации на время ремонта Юбилейного моста, с сентября 2017 года по ноябрь 2018 года придется придумывать менее креативные способы борьбы с транспортным коллапсом.

Напомним, реконструкция сооружения обойдется городу в 338 миллионов рублей.