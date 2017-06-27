Военные отказали омскому первому вице-мэру Фролову в понтонном мосте
Мэрия не располагает 15 миллионами рублей для сооружения плавучего моста.
Мэрия не располагает 15 миллионами рублей для сооружения плавучего моста.
Вчера, 26 июня, на совещании по организации движения на период ремонта Юбилейного моста обсуждалась перспектива замены на временное сооружение. В частности, депутаты Горсовета лоббировали сооружение понтонного моста.
При этом первый
Сергей Фролов, первый
— Я общался с Министерством обороны. Меня отправили в Сибирский военный округ, после чего связался с департаментом имущественных отношений Сибирского округа. Гражданских понтонов мы не нашли априори, а военные говорят: «У нас такой практики нет, чтобы мы, если это не учения, ставили для гражданских понтонный мост» (Цитата РИА «СуперОмск»).
Однако главным аргументом в пользу отказа от идеи с понтонным мостом стал финансовый момент. На сооружение понтонного дублера Юбилейного моста нужно 15 миллионов рублей. Таких денег в бюджете Омска нет.
Поэтому городской администрации на время ремонта Юбилейного моста, с сентября 2017 года по ноябрь 2018 года придется придумывать менее креативные способы борьбы с транспортным коллапсом.
Напомним, реконструкция сооружения обойдется городу в 338 миллионов рублей.